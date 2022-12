Jim Rickards warnt vor großem Rezessionsrisiko

Daniela Cambone sprach kürzlich mit Jim Rickards über die aktuelle Situation an den Finanzmärkten. Der bekannte Buchautor erklärt in dem Interview, dass eine Rezession drohen könnte, da die Inflation weiter sinkt.Rickards argumentiert, dass die jüngsten Inflationsdaten – die besser als erwartet ausfielen – darauf hindeuten, dass sich die aggressive Zinserhöhungspolitik der Fed endlich auszahlen könnte. Die Inflation habe ihren Höhepunkt überschritten und die Maßnahmen der US-Notenbank zeigen Wirkung, glaubt er.Seiner Meinung nach sollten Anleger den Markt aktuell mit Vorsicht genießen, da möglicherweise eine Rezession bevorstehe: "Die Märkte sind nicht bereit für den bevorstehenden starken Rückgang der Inflation, und diese Inflation kommt von der Angebotsseite. [...] Eine globale Liquiditätskrise und eine Rezession sind sehr unterschiedlich, und manchmal treffen sie zusammen, wie 2008... wir könnten ein solches Szenario vor uns haben", so Rickards.Weiterhin glaubt er, dass Anleger es vermeiden sollten, inmitten der anhaltenden Turbulenzen Kryptowährungen zu kaufen – insbesondere in Anbetracht des jüngsten Konkursskandals um FTX. "Bei Kryptowährungen gibt es nichts, und alles implodiert... Letztendlich werden sie alle schrittweise auf Null sinken," erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de