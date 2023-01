Die hässliche Scheidung des Goldes vom US-Dollar wurde im August 1971 abgeschlossen, als US-Präsident Richard Nixon jede weitere Konvertierbarkeit von US-Dollars in Gold durch Nicht-US-Bürger aussetzte. Durch diese Maßnahme wurde jede verbleibende Verbindung zwischen dem Dollar und Gold aufgehoben. Ohne Konvertierbarkeit verlor jeder offizielle Goldpreis seine Bedeutung.Zu dieser Zeit wurde der offizielle Goldpreis in US-Dollar von 40,00 Dollar auf 42,50 Dollar angehoben, aber niemand schenkte dem Beachtung. Der Goldpreis in US-Dollar begann einen jahrzehntelangen Aufwärtstrend, der zu einem Anstieg um das Zwanzigfache führte und im Januar 1980 mit einem Tageshöchststand von 843 Dollar je Unze seinen Höhepunkt erreichte. Gold hatte sich endlich von seiner Fessel befreit.Fessel (Substantiv) - "ein Seil oder eine Kette, mit der ein Tier angebunden wird, um seine Bewegungsfreiheit einzuschränken."Gold ist sicherlich kein "Tier", aber ansonsten scheint die Definition einigermaßen anwendbar zu sein. Die meisten würden wahrscheinlich zustimmen, dass der Goldpreis zu niedrig bewertet war, und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Eine bessere Erklärung ist jedoch, dass der überwältigend starke Anstieg des Goldpreises nicht auf eine Neubewertung des Goldes, sondern vielmehr auf eine Abwertung des US-Dollar zurückzuführen ist. Die Abwertung war seitens der US-Regierung nicht offiziell. Das hatte man in der Vergangenheit bereits versucht, und es hatte nicht funktioniert.Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die US-Regierung ihre Niederlage eingestand und dass die vorgetäuschte Konvertierbarkeit von Gold zu einem festen Preis ein erstrebenswertes Ziel ist, das nicht mehr umgesetzt werden kann. Mit anderen Worten: Abgesehen davon, dass man seinen internationalen Nachbarn, denen man die Absicht unterstellte, den US-Dollar zu untergraben und „all unser Gold zu nehmen/stehlen“, einen Strich durch die Rechnung machte, appellierte die Regierung auf halb-patriotische Weise an ihre Bürger.Es gab keine andere Alternative, so hieß es zumindest. Anstatt über die Vorzüge der Entscheidung zu streiten, müssen wir jedoch die Möglichkeit (Beweise) in Betracht ziehen, dass andere Kräfte am Werk waren. Das bedeutet, dass wir in Betracht ziehen müssen, dass die Entscheidung nicht eine Reaktion auf bestimmte Ereignisse war, sondern das Endergebnis eines Plans, der viele Jahre zuvor in Gang gesetzt wurde.Die Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen fand im Juli 1944 im Mount Washington Hotel in Bretton Woods, New Hampshire, statt. Sie wird heute als Konferenz von Bretton Woods bezeichnet. Bei dieser Gelegenheit wurden zwei internationale Organisationen ins Leben gerufen: Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. Beide Organisationen wurden der Öffentlichkeit mit bewundernswerten Zielen vorgestellt, wie z. B. die Unterstützung kriegsgeschädigter Länder beim Wiederaufbau und die Förderung der währungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den Nationen.Der Aktionsplan sah die Beibehaltung fester Wechselkurse und die Abschaffung des Goldes als Grundlage für den internationalen Währungsaustausch vor. Damit entfällt die wichtigste Einschränkung für Regierungen, die sie davon abhält, ihre eigenen Währungen aufzublähen und zu zerstören. Die Politiker und Banker waren von dieser Idee begeistert.Es gab jedoch einen weniger bekannten Hintergedanken bei der Abschaffung von Gold als Grundlage für den internationalen Währungsaustausch. Den Organisatoren der Konferenz schwebte der IWF in der Rolle einer Weltzentralbank vor, die eine einheitliche internationale Währung (in unbegrenzter Höhe) ausgeben würde, die alle Regierungen von der Golddisziplin befreien würde. In ihren Augen bestand der erste Schritt in diesem Plan darin, die Golddeckung des US-Dollar abzuschaffen. (siehe Die Kreatur von Jekyll Island)Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die US-Papierwährung mit einem eindeutigen Hinweis darauf ausgegeben, dass sie gegen bestimmte Goldbeträge zu festen Kursen tauschbar war. Darüber hinaus zirkulierte Gold gleichzeitig mit dem US-Papiergeld und beide waren austauschbar. Das eine war so gut wie das andere. Angeblich. Im Jahr 1933 erließ Präsident Roosevelt eine Verfügung, die "das Horten von Goldmünzen, Goldbullion und Goldzertifikaten auf dem amerikanischen Festland verbot". Die Charakterisierung des Goldbesitzes als kriminelle Handlung war beabsichtigt. Die Verunglimpfung von Gold trägt dazu bei, seine Funktion und Bedeutung zu minimieren.Die Gründe für Roosevelts Anordnung sollten offensichtlich sein. Bei einem Goldstandard, der mit Konvertierbarkeit einhergeht, wirkt Gold als Hemmschuh für eine Regierung, die ihre Ausgaben nach Belieben gestaltet. Der Grund, warum alle Nationen den Goldstandard aufgegeben haben, liegt darin, dass sie in ihrem Bestreben, unbegrenzte Mengen an Fiatgeld zu schaffen, nicht eingeschränkt werden wollen. Mit der Hilfe von Zentralbanken und Politikern sind sie das nicht mehr. (siehe auch " Gold And US Dollar Hegemony " )© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde exklusiv für GoldSeiten übersetzt.