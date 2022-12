WGC: Indiens Goldmarkt im November

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council kürzlich Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im November. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der lokale Goldpreis stieg im November um 4,8% und schloss bei 52.574 Rs/10g.• Die schwache Einzelhandelsnachfrage im November führte dazu, dass der lokale Preis den größten Teil des Monats mit einem Abschlag gehandelt wurde.• Die indischen Gold-ETF verzeichneten im November geringfügige Nettoabflüsse von 0,6 Tonnen, da die Anleger nach dem Anstieg des lokalen Goldpreises Gewinne mitnahmen.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) tätigte im Laufe des Monats keine Goldkäufe und hielt ihre Goldreserven konstant bei 786,3 Tonnen.Von Mitte Dezember bis Mitte Januar rechnet Kumar mit einer Abschwächung der Einzelhandelsnachfrage, da in dieser Zeit in vielen Teilen Indiens keine Hochzeiten stattfinden. Weiterhin dürfte die Einzelhandelsnachfrage aufgrund des höheren Goldpreises mit Gegenwind zu kämpfen haben, eine Korrektur der Inflation dürfte die Ausgaben für Gold jedoch ankurbeln, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de