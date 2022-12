Goldprognose: Was Anleger in physische Edelmetalle 2023 und darüber hinaus erwarten können

Während des Großteils des Jahres 2022 gab es eine Frage, die in Gesprächen mit meinen Freunden, Kunden und Lesern erwartungsgemäß immer wieder auftauchte. Diejenigen, die mich kennen und mit meinen Ansichten vertraut sind, sind sich meiner Haltung gegenüber den Edelmetallen und der vielfältigen Rolle, die sie spielen, sehr wohl bewusst, so dass ich es ihnen nicht verübeln kann, dass sie neugierig sind, ob ich in dieser Ära der Irrationalität an den Märkten und in der Wirtschaft immer noch "bei meinen Waffen bleibe".Vor allem diejenigen, die mit der Geldgeschichte nicht vertraut sind, was leider die große Mehrheit der Bevölkerung ist, fragen sich natürlich: "Wenn Gold eine so gute Absicherung gegen Inflation ist, warum ist der Preis dann nicht in die Höhe geschossen, jetzt wo die Inflation endlich da ist?"Nun, dafür gibt es eine Reihe von Gründen, von denen einige offensichtlicher sind als andere. Die Zinserhöhungen, die von der US-Notenbank eingeleitet und immer wieder ausgeweitet wurden, sind die einfachste Erklärung. Zumindest ist das die Antwort, die Ihnen die meisten Mainstream-Ökonomen und -Analysten geben werden. Und sie ergibt Sinn: Wenn Gold keine Zinsen abwirft, warum sollte man dann nicht auf etwas anderes umsteigen, das dies tut? Dies ist die Denkweise der meisten Anleger, und das schwächt die Nachfrage, was wiederum den Preis drückt. So lautet zumindest die Theorie.Wenn wir jedoch bereit sind, der Frage etwas tiefer auf den Grund zu gehen, können wir damit beginnen, ihre Prämissen zu hinterfragen. Die Frage geht davon aus, dass Gold in diesem Jahr unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Aber hat es das wirklich? Wenn Sie in einer anderen Währung als dem Dollar sparen, Ihre Gehaltszahlungen erhalten und Ihre Rechnungen bezahlen, haben Sie wahrscheinlich eine ganz andere Meinung zu diesem Thema. In Euro ist Gold um etwa 6,6% gestiegen. In Yen ist es um 17,9% gestiegen, in ägyptischen Pfund um über 45%. Dies zeigt uns deutlich, dass es auf die Perspektive ankommt.Und für diejenigen, die das große Ganze sehen können, ist diese Perspektive sogar noch eindeutiger: Die Betrachtung des Goldpreises in Bezug auf irgendeine Fiatwährung, nicht nur den USD, ist nicht wirklich hilfreich. Es ist nicht der Wert des Goldes, der schwankt, sondern der wahrgenommene und völlig imaginäre Wert all dieser nutzlosen Papierstücke. Wie alle langfristigen, verantwortungsbewussten Edelmetallinvestoren sehr gut wissen, gibt es nur einen wichtigen Trend, und der ist offensichtlich, wie der nachstehende Chart zeigt.Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, glaube ich nicht, dass kurzfristige Preisüberlegungen bei der Entscheidungsfindung von Anlegern, die Gold aus den richtigen Gründen halten und verstehen, warum sie es tun, eine entscheidende Rolle spielen sollten. Wichtig ist jedoch, dass man über die Mainstream-Schlagzeilen hinausschaut und in der Lage ist, das Signal vom Rauschen zu trennen.In unserem Fall gibt es zum Beispiel eine Million Analysen und Prognosen zu den Aussichten von Gold, die alle eine oberflächliche Dynamik hervorheben und vereinfachende Argumente anführen. Dazu gehören vor allem geldpolitische Prognosen nach dem Motto: "Da wir erwarten, dass die Zentralbanker dies oder jenes tun werden, wird der Goldpreis auf diese Weise reagieren."Nun, anstatt zu versuchen, die Absichten der Zentralbanker zu erahnen, zu erraten, was sie tun werden und wie sich dies auf den Goldmarkt auswirken könnte, wäre es nicht sinnvoller, sich anzusehen, was diese Zentralbanker tatsächlich getan haben, anstatt das, was sie sagen? Denn was sie im Jahr 2022 getan haben, spricht Bände: Weltweit stockten die Zentralbanken ihre Goldreserven in einem Tempo auf, wie seit 1967 nicht mehr, als der Dollar noch durch das Edelmetall gedeckt war.Denken Sie einen Moment darüber nach und erinnern Sie sich dann an all ihre offiziellen Erklärungen und Prognosen über die Wirtschaft und darüber, dass eine Rezession vermeidbar sei, über die Inflation und darüber, dass sie definitiv und absolut unter Kontrolle sei, und über ihr Vertrauen in ihre eigenen Währungen. Ziehen Sie ruhig Ihre eigenen Schlüsse über das, was kommen wird.Mit Blick auf das nächste Jahr ist klar, dass es viele Gründe gibt, besorgt zu sein. Der Konflikt in der Ukraine zeigt keine Anzeichen für ein Abklingen, und es ist zu erwarten, dass alle bereits bestehenden Probleme, die er ernsthaft verschärft hat, weiter bestehen bleiben, wenn nicht sogar noch schlimmer werden.Die Inflation wird die Realwirtschaft auch weiterhin belasten, egal wie sehr die Statistiker der Regierung versuchen, die Zahlen zu frisieren: Selbst wenn der Verbraucherpreisindex sinkt, werden die realen Haushalte weiterhin leiden. Es gibt eine Fülle von unterstützenden Kräften, die zugunsten von Gold wirken, und die Dynamik ist so beeindruckend, dass selbst die großen Banken nicht umhin konnten, dies zu bemerken. Anfang Dezember gab die Saxo Bank in ihrem "extremsten" Szenario einer weltweiten "Kriegswirtschaft" eine "ungeheuerliche" Preisprognose von 3.000 Dollar je Unze ab.Während Kursgewinne für physische Goldanleger sicherlich mehr als willkommen sind, wird der wahre Wert des Metalls in den kommenden Monaten und Jahren wahrscheinlich ebenfalls offensichtlich werden. Da die Staaten immer verzweifelter werden und keinen Ausweg aus dem fiskal-, geldpolitischen und gesellschaftspolitischen Loch finden, in das sie sich selbst manövriert haben, werden sie zwangsläufig aggressiver werden, wie es seit jeher der Fall ist.Die Bedrohung der finanziellen Souveränität, Machtaneignungen durch die Regierung, die verstärkte Überwachung und Kontrolle privater Vermögenswerte und Ersparnisse – all das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Und unter diesen Bedingungen kann physisches Gold wirklich glänzen, vor allem wenn es sicher und zuverlässig außerhalb der eigenen Gerichtsbarkeit aufbewahrt wird.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 14.12.2022 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.