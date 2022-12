Hat der SPDR Gold Trust es versäumt, die Goldbestände der Bank of England im Jahr 2022 offenzulegen?

Den Lesern dieser Seiten wird bekannt sein, dass der SPDR Gold Trust (GLD), der weltweit größte goldgestützte börsengehandelte Fonds, nicht nur seine Goldbarren in einem Tresor der HSBC in London aufbewahrt, sondern zeitweise auch einen Teil seiner Goldbarren in den Tresoren der Bank of England in London. Dies liegt daran, dass die HSBC Bank plc die Goldverwahrstelle des SPDR Gold Trust ist (verantwortlich für die Lagerung und Verwahrung der Goldbarren des GLD), während die Bank of England eine der Unterverwahrstellen des GLD für die Goldlagerung ist.Diese Möglichkeit der HSBC, Unterverwahrer einzusetzen, ist eine Vereinbarung, die im "Allocated Precious Metal Account Agreement" zwischen der HSBC (der Verwahrstelle) und der Bank of New York Mellon (dem Treuhänder des SPDR Gold Trust) getroffen wurde.Beachten Sie, dass dieser Verwahrstellenvertrag mit HSBC im Jahr 2014 geändert wurde, indem die Verwahrstelle von "HSBC Bank NA USA" in "HSBC Bank plc" umbenannt wurde, aber das war nur ein Wechsel von einer HSBC-Einheit zur anderen.Beachten Sie auch, dass JP Morgan ab dem 30. November 2022 auch als zweiter Goldverwahrer des SPDR Gold Trust (GLD) ernannt wurde, und JP Morgan hat nun auch einen eigenen "Allocated Precious Metal Account Agreement" mit der Bank of New York Mellon. Die Diskussion hier bezieht sich jedoch auf den SPDR Gold Trust (GLD), seinen Sponsor (World Gold Trust Services), seinen Verwahrer HSBC und einen seiner Unterverwahrer, die Bank of England, bevor JP Morgan als zweiter Verwahrer des GLD ernannt wurde.Im Folgenden sehen Sie, dass es viele Beispiele dafür gibt, dass die Bank of England als Unterverwahrer von Goldbarren des SPDR Gold Trust genutzt wird. So lagerte der GLD beispielsweise in dem viermonatigen Zeitraum zwischen dem 15. April 2020 und dem 13. August 2020 eine beträchtliche Menge Gold bei der Bank of England. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem viermonatigen Zeitraum im Jahr 2020 wurden sogar bis zu 70 Tonnen GLD-Gold bei der Bank of England gelagert, und das GLD-Gold wurde möglicherweise die ganze Zeit über aus den Tresoren der Bank of England in die Tresore der HSBC umgelagert.Der Grund dafür, dass die Inanspruchnahme von Unterverwahrern durch den GLD öffentlich bekannt ist (und solche Artikel wie den vorliegenden ermöglicht), liegt darin, dass der GLD als börsennotierter US-Trust den Sponsor des SPDR Gold Trust (World Gold Trust Services, eine in Manhattan ansässige hundertprozentige Tochtergesellschaft des World Gold Council) gesetzlich verpflichtet, Quartals- (10-Q) und Jahresberichte (10-K) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einzureichen.Die 10-Q-Berichte werden vom Chief Financial Officer (CFO) von World Gold Trust Services (dem GLD-Sponsor) abgezeichnet. Der Sponsor verwaltet und fördert im Wesentlichen den Trust. Die 10-K-Berichte (Jahresberichte) werden vom CFO und CEO von World Gold Trust Services sowie von den Vorstandsmitgliedern von World Gold Trust Services abgezeichnet.Der GLD-Sponsor ist von der SEC außerdem verpflichtet, in jedem Berichtszeitraum (vierteljährlich und jährlich) anzugeben, wie viel Gold des GLD von einer Unterverwahrerbank gehalten wird. Die SEC erinnerte den Sponsor am 29. März 2016 in einem Schreiben an World Gold Trust Services sogar an diese Verpflichtung und wies darauf hin, dass der Sponsor verpflichtet ist, das von Unterverwahrern gehaltene Gold zu melden. In dem Schreiben der SEC heißt es:"Wir gehen davon aus, dass der Unterverwahrer einen oder mehrere Unterverwalter ernennen kann, um das Gold des Trusts zu halten, und dass der Verwahrer derzeit eine Reihe von Unterverwahrern einsetzt, die auf Seite 18 aufgeführt sind.Sie weisen auch auf Risiken hin, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Unterverwahrern entstehen können.Bitte geben Sie in künftigen regelmäßigen Berichten nach dem Börsengesetz den Anteil des Treuhandvermögens an, der von Unterverwahrern gehalten wird, soweit dies wesentlich ist."Das Schreiben der SEC vom 29. März 2016 war an William Rhind gerichtet, der CEO des Sponsors war, aber eigentlich am 12. Februar 2016 zurückgetreten war. Das Schreiben der SEC forderte den Sponsor auf, genauere Angaben über das bei einem Unterverwahrer gehaltene Gold zu machen, und wurde an den Sponsor gesandt, weil der Sponsor in den 10-Q-Berichten für das erste und zweite Quartal 2016 nur zurückhaltend erklärte, wie viel Gold bei der Bank of England gehalten wurde.Wie Sie unten sehen können, wurde in der 10-Q-Meldung aus dem vierten Quartal 2015 eine selektive Formulierung verwendet, die lediglich besagt, dass der GLD am Quartalsende kein unterverwahrtes Gold hielt."Zum 31. Dezember 2015 hielt der Verwahrer 20.691.044 Unzen Gold im Namen des Trusts in ihrem Tresor, wovon 100% Gold in Form von London Good Delivery Goldbarren mit einem Marktwert von 21.979.061.920 Dollar (Kosten - 25.333.180.858 Dollar) auf der Grundlage des LBMA-Goldpreises AM am 31. Dezember 2015 zugeteilt sind.Die Unterverwahrer hielten in ihren Tresoren im Namen des Trusts null Unzen Gold..."Nach dem Schreiben der SEC vom 29. März 2016 war der Sponsor gezwungen, transparenter zu sein. So gab der Sponsor im ersten Quartal 2016 an, dass die maximale Goldmenge, die die Bank of England während des Quartals hielt, 29 Tonnen betrug:"Ergebnisse der GeschäftstätigkeitUnterverwahrer hielten zum 31. März 2016 kein Gold im Namen des Trusts. In dem am 31. März 2016 zu Ende gegangenen Quartal betrug die größte von Unterverwahrern gehaltene Goldmenge etwa 29 Tonnen oder etwa 3,8% des Goldes des Trusts zu diesem Zeitpunkt. Die Bank of England hielt dieses Gold als Unterverwahrer."Dennoch kehrte der GLD-Sponsor zu seiner undurchsichtigen und zweideutigen Berichterstattung für das zweite Quartal 10-Q zurück, d. h. für die drei Monate von April 2016 bis Juni 2016, und wiederholte lediglich die Information, dass der GLD über einen Zeitraum von neun Monaten maximal 29 Tonnen hielt, sagte aber nicht, ob der GLD im April, Mai und Juni 2016 Gold bei der Bank of England hielt:"Ergebnisse der GeschäftstätigkeitUnterverwahrer hielten zum 30. Juni 2016 kein Gold im Namen des Trusts. In den neun Monaten bis zum 30. Juni 2016 betrug die größte Menge an Gold, die von Unterverwahrern gehalten wurde, etwa 29 Tonnen oder etwa 3,8% des Goldes des Trusts zu diesem Zeitpunkt. Die Bank of England hielt dieses Gold als Unterverwahrer."Warum die SEC die fortgesetzte Umgehung des Sponsors nicht aufgedeckt hat, ist rätselhaft, aber zumindest wurden nach dem Schreiben der SEC vom 29. September 2016 die der SEC vom GLD-Sponsor (World Gold Trust Services) vorgelegten 10-Q- und 10-K-"Börsenberichte" informativer über das von Unterverwahrern gehaltene Gold als zuvor.Beispiel 1:"Gold wird von der HSBC Bank plc (der "Verwahrer") im Namen des Trusts gehalten. Während des Dreimonatszeitraums zum 31. Dezember 2016 wurde kein Gold von einem Unterverwahrer gehalten.Während des Jahres, das am 30. September 2016 endete, wurde Gold nur im Zeitraum von Januar bis März von einem Unterverwahrer (der Bank of England) gehalten, und die größte Menge an Gold, die in diesem Zeitraum gehalten wurde, betrug etwa 29 Tonnen oder etwa 3,8% des Goldes des Trusts zu diesem Zeitpunkt."------------------------------------