Kernfusionstechnologie könnte ein 40-Billionen-Dollar-Markt sein

Wissenschaftler des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) des Energieministeriums in Kalifornien haben die erste Demonstration einer "Zündung" der Fusion bekannt gegeben. Das bedeutet, dass bei der Fusion mehr Energie erzeugt wurde, als für den Betrieb der Hochleistungslaser, die die Reaktion auslösten, erforderlich war. Mehr als 2 Megajoule (MJ) Laserlicht wurden auf eine winzige vergoldete Kapsel gerichtet, was zur Erzeugung von etwas mehr als 3 MJ Energie führte, was der Menge von drei Stangen Dynamit entspricht.Dieser wichtige Meilenstein ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und zahlreicher Versuche, und er erfüllt die Hoffnung, dass die Menschheit eines Tages in den Genuss von 100% sauberer und reichlich vorhandener Energie kommen wird. Im Gegensatz zur konventionellen Kernspaltung, bei der hochradioaktive Abfälle entstehen und die Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen besteht, gibt es bei der Kernfusion keine Emissionen und keine Gefahr einer schweren Katastrophe. Das sollte Aktivisten freuen, die erneuerbare, kohlenstofffreie Energiequellen wie Wind- und Solarenergie unterstützen, die Kernkraft aber ablehnen.Ich denke, es ist nur passend, dass dieser Durchbruch nicht nur in den USA, dem innovativsten Land der Welt, stattfand, sondern auch am 75. Jahrestag der Erfindung des Transistors. Wie die Fusionsenergie kann auch die Bedeutung des Transistors nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er wurde im Dezember 1947 in den berühmten Bell Labs in New Jersey erfunden, wo auch die Fotovoltaikzelle, das Glasfaserkabel, der Kommunikationssatellit, das UNIX-Betriebssystem und die Programmiersprache C entstanden sind.Alles, was wir heute nutzen und genießen, von unseren iPhones bis zu unseren Teslas, wäre ohne diese bahnbrechende amerikanische Erfindung nicht möglich. Im Jahr 2021 stellte der Elektrofahrzeughersteller seinen eigenen anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) für das Training künstlicher Intelligenz (KI) vor. Der ASIC-Chip verfügt über sage und schreibe 50 Milliarden Transistoren.Die Stromerzeugung aus einem kommerziellen Fusionsreaktor ist noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entfernt, aber das hat den Geldfluss in diesen Sektor nicht gestoppt. Laut BloombergNEF werden die privaten Investitionen in diesem Jahr schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Dollar betragen, nachdem im Jahr 2021 bereits 2,6 Milliarden Dollar in die Fusionsforschung geflossen waren.Zurzeit gibt es keine börsennotierten Fusionsunternehmen. Bloomberg hat jedoch einen Global Nuclear Theme Peers Index erstellt, der börsennotierte Unternehmen mit Engagement in der Branche abbildet, die nach Schätzungen von Bloomberg eines Tages eine atemberaubende Bewertung von 40 Billionen Dollar erreichen werden. Zu den bekannteren Namen gehören Rolls-Royce, Toshiba, Hitachi und General Electric. Im Fünfjahreszeitraum hat der Index der 64 "Nuklear"-Aktien um etwa 100% zugelegt, während der MSCI World Index im gleichen Zeitraum um 38% gestiegen ist.