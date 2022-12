Hat Jerome Powell gerade Weihnachten gestohlen?

Am vergangenen Dienstagnachmittag kam es zu einem versuchten Diebstahl ungeahnten Ausmaßes und unvorstellbaren Verlustes: Der Vorsitzende der US-Notenbank versuchte, sich mit dem, was sich zu einer gewaltigen Jahresendrally abzeichnete und gemeinhin als "The Santa Claus Rally" (SCR) bezeichnet wird, davonzumachen.Unter Berufung auf die sich entspannenden Finanzbedingungen, die sich in der 17,5%igen Erholung des S&P 500 von den Tiefstständen vom 13. Oktober widerspiegeln, erhöhte die Fed die Zinsen um weitere 50 Basispunkte auf 4,4%. Dennoch war es die falkenhafte Rhetorik, die während der Pressekonferenz um 14:30 Uhr geäußert wurde, die sich über Nacht wie ein giftiges Gebräu auswirkte und in den folgenden drei Sitzungen etwa 6% des Kursanstiegs einbüßte.Während dieser Artikel geschrieben wird (Freitag vor der Eröffnung), notieren die Futures um weitere 1% niedriger. Die Anleger wurden von einem besonders grinchartigen Zentralbanker aufgeschreckt, der lieber eine Million verlorene Arbeitsplätze als eine Inflationsrate von 7% sehen würde, vor allem, wenn sein "Vermächtnis vor der Nächstenliebe" die saisonale Politik der Wahl ist. Herrn Powell ist sicherlich klar, welcher Wahnsinn hinter seiner Absicht steckt, sich als Paul Volcker auszugeben, wenn man bedenkt, dass die Staatsverschuldung der USA im Jahr 2022 um Billionen höher ist als 1980 und dass die Kosten für die Bedienung dieser Schulden entsprechend gestiegen sind.Angesichts der demografischen Entwicklung, die im Jahr 2022 Welten von den Auswirkungen der Babyboomer in den 1980er Jahren entfernt sein wird, werden sich die Steuereinnahmen, die normalerweise aufgrund der gestiegenen Beschäftigung und der steigenden Aktienmärkte erzielt werden, schnell und auf fatale Weise umkehren und einen noch größeren Druck auf die Schuldendienstfähigkeit und die finanzielle Stabilität ausüben, wenn die Zinserhöhungen der Fed das Wachstum (und die Arbeitsplätze) weiterhin abwürgen.Die Aussichten für die finanziellen Bedingungen sind bestenfalls ungewiss, wenn wir uns dem Jahr 2023 nähern, und die Märkte verabscheuen Ungewissheit so sehr wie der Grinch Weihnachten...Aus technischer Sicht wurde der Anstieg genau dort gestoppt, wo er hätte gestoppt werden müssen, nämlich an einer Abwärtstrendlinie, die die Höchststände von Ende 2021, April und August 2022 und jetzt den Dezember-Höchststand bei 4.100 verbindet. Die Cheerleader an der Wall Street fordern immer noch einen Anstieg auf 4.500 Punkte, bevor der nächste richtige Verkaufsansturm kommt, aber nach den Ereignissen vom vergangenen Dienstag wird ihr Optimismus auf eine harte Probe gestellt.Ich habe bei der UPRO:US-Position in zwei Tranchen Gewinne mitgenommen, die erste bei einem vorher festgelegten Wert von 40 US-Dollar und dann mit einem schützenden Stopp bei 38,95 US-Dollar. Derzeit halte ich eine kleine Position in Call-Optionen auf UPRO:US in der Annahme, dass die geplante Weihnachtsmann-Rally tatsächlich eintritt, da die Saisonalität über das Geschwätz der Fed siegt. Da in der ersten Dezemberhälfte in der Regel ein Verkaufsdruck besteht, der durch die Jahresendausschüttungen der Fonds verursacht wird, rechne ich für die nächste Woche mit einem geringeren Verkaufsdruck und der Möglichkeit eines stärkeren Anstiegs bis zum Neujahrstag.Der Goldpreis für Februarlieferungen kletterte wieder über die Marke von 1.800 USD je Unze, nachdem er am Donnerstag auf 1.785 USD zurückgestürzt war. Ich habe eine kleine Handelsposition in den GLD-Januar-Calls in Höhe von 165 USD in Erwartung eines Kurses von 175 USD bei Verfall, was einem Test des oberen Widerstandsbandes für Februar-Gold bei 1.875 USD gleichkommt. Silber verhält sich ebenfalls gut, nachdem es einen überkauften Zustand (RSI bei 78,49) und einen Preishöchststand von 24,39 USD am Dienstagmorgen kurz vor dem FOMC-Unfug hinter sich gelassen hat.Die Goldminenaktien, die durch den HUI repräsentiert werden, befinden sich seit August 2020 in einem Abwärtstrend, erreichten ihren Höchststand bei etwa 373, erreichten im letzten Sommer ihren Tiefpunkt bei etwa 173 und befinden sich derzeit bei etwa 221. Das ist in jedem Markt eine große Korrektur, und zu glauben, dass sie für die Junior-Entwickler und -Explorer folgenlos geblieben ist, grenzt an Unfug.Der VanEck Junior Gold Miner ETF erreichte seinen Höchststand im August 2020 bei knapp 64,00 USD und notiert heute bei 35,18 USD. Der TSX Venture Exchange erreichte seinen Höchststand im August 2020 bei etwas über 1.100 und liegt heute bei 576,26.Vielen der hochfliegenden Jungunternehmen aus der ersten Jahreshälfte mit neuen, aufregenden Entdeckungen wurden die Flügel gestutzt, und es gibt kein besseres Beispiel als MAX Resource Corp. , dessen Cesar-Projekt in Kolumbien den Kurs auf 0,90 CAD trieb, bevor im vierten Quartal eine Lethargie einsetzte, die die Aktie auf weniger als ein Drittel des heutigen Kurses drückte.