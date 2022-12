Dies wird mein letzter Artikel im Jahr 2022 sein. Ich möchte diesen Artikel als Vorbereitung für meine jährliche Prognoseausgabe in der ersten Januarwoche nutzen. Das bedeutet, dass wir eine Vielzahl von Themen ansprechen werden, eine Art Momentaufnahme dessen, was mir heute durch den Kopf geht. Machen Sie sich bereit für eine Reise um die Welt, aber lassen Sie uns zu Hause mit der Sitzung der Federal Reserve in dieser Woche beginnen.Es wird immer wieder behauptet, dass Jerome Powell (darf ich Sie Jay nennen?) nach der nächsten Zinserhöhung irgendwie eine Pause einlegen und dann im späten Frühjahr oder Sommer mit Zinssenkungen beginnen wird, weil sich die Wirtschaft abschwächen und die Inflation in den Zielbereich der Fed zurückkehren wird. Um es vorweg zu nehmen: Ich halte diese Ansicht für völlig falsch.Ich bin sicher, dass Sie die verschiedenen Versionen des "Punktdiagramms" gesehen haben, der anonymisierten Grafik, die zeigt, wo alle regionalen Fed-Präsidenten und Vorstandsmitglieder glauben, dass die Zinssätze in Zukunft liegen werden. Das ist ein guter Ausgangspunkt für unsere Analyse. Ich werde eine von Sam Rines verwenden, weil seine Darstellung einen recht passenden Humor enthält. Beachten Sie, dass er die Prognosen für 2023 hervorhebt und dann die beiden höchsten Zinsprognosen für 2024 und 2025 einkreist. Er witzelte: "ein Weihnachtsbaum ... und wir sehen dich, Bullard".1. Die Zinsen werden noch länger höher sein. Es wird erwartet, dass der Median des Fed-Funds-Satzes im Jahr 2023 bei 5,1% liegen wird! Das entspricht bei weitem nicht den Erwartungen und liegt, wenn das Punktdiagramm richtig ist, um mindestens (schätzungsweise) 40-50 Basispunkte daneben.2. Der Konsens geht davon aus, dass die Zinssätze im Jahr 2024 auf 4% sinken werden. Ich sehe die längerfristigen "Schätzungen", und genau das sind sie. Das liegt zu weit in der Zukunft, um mehr als eine oberflächliche Vorhersagekraft zu haben.Sehen wir uns eine Analyse von Danielle DiMartino Booth bei Quill Intelligence an. Ich denke, dass sie genau richtig ist:"Das bringt uns zu dem Verhalten des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, am Mittwochnachmittag auf dem Podium. So sehr sich die Pressevertreter auch bemühten, ihn zu verärgern, sie schafften es nie, ihn dazu zu bringen, seine Beherrschung zu verlieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der höfliche Powell nicht noch schlimmer war als "Make My Day Jay". Man beachte den folgenden Auszug aus dem Protokoll als Antwort auf die Frage, ob er eine Anhebung des Inflationsziels nach dem Vorbild der verängstigten Europäer in Erwägung ziehen würde (die Fettschrift stammt von mir):"Eine Änderung unseres Inflationsziels ist etwas, worüber wir nicht nachdenken, und wir werden auch nicht darüber nachdenken. Wir haben ein Inflationsziel von 2%, und wir werden unsere Instrumente nutzen, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen. Ich denke, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Ich meine, es könnte irgendwann ein längerfristiges Projekt geben, aber das ist nicht der Zeitpunkt, an dem wir uns befinden. Der Ausschuss - wir ziehen das nicht in Betracht, wir werden das unter keinen Umständen in Betracht ziehen. Wir werden unser Inflationsziel von 2% beibehalten und wir werden unsere Instrumente einsetzen, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen."Ich saß vor etwa 7-8 Jahren in einem Raum (wenn ich mich recht erinnere). Es gab ein vierköpfiges Gremium sehr einflussreicher Wirtschaftswissenschaftler. Zwei von ihnen hatten den Nobelpreis erhalten. Die beiden anderen waren und sind sehr prominente Analysten der Fed-Politik. (Aufgrund der Chatham House-Regeln kann ich keine Namen nennen.) Sie sprachen sich für ein Inflationsziel von mindestens 3% aus, zwei (darunter einer der Nobelpreisträger) wollten 4%. Bill Ackman hat sich diese Woche geäußert und gesagt, dass die Fed zu einem Ziel von 3% übergehen muss, da es schwierig sein wird, 2% zu erreichen (duh!) und zu viel Schmerz verursacht (meine Interpretation).Zwei Punkte:1. In den höheren akademischen und wirtschaftspolitischen Kreisen gibt es eine stille Diskussion, die sich die Verschuldung ansieht und der Meinung ist, dass eine Inflation von 4% das ist, was wir brauchen. Das wird natürlich die Wirtschaft verlangsamen, aber was ist, wenn wir Defizite haben werden? Damals war man besorgt, dass die US-Staatsverschuldung zu hoch werden könnte.Da die Schulden nominal sind, halbiert eine Inflation von 4% sie in 18 Jahren. In der gleichen Zeit halbieren sich auch Ihr Vermögen und Ihr Einkommen. Die Auswirkungen auf das mittelständige Amerika schienen sie nicht zu beunruhigen. Sie versuchten herauszufinden, wie man die Dose den Weg hinunter treten kann, anstatt die Haushalte auszugleichen, was ihrer Meinung nach zu restriktiv für die Wirtschaft wäre. Allesamt Ober-Keynesianer. Man beachte, dass alle Fed-Typen Keynesianer zu sein scheinen.