Eine neue Betrachtung der West-Ost-Ebbe und -Flut des Goldes

Der Goldhandel zwischen West und Ost folgt immer noch einem 90 Jahre alten Muster. Der Goldpreis wird hauptsächlich durch Angebot und Nachfrage der westlichen Institutionen bestimmt, während die Länder im Osten die andere Seite des Handels übernehmen. Infolgedessen bewegt sich das oberirdische Gold von West nach Ost und zurück, wobei der Goldpreis sowohl steigt als auch fällt. Die Kenntnis dieses Musters ist unerlässlich, um den Goldmarkt und den Goldpreis zu verstehen.In der Schlussfolgerung meines ersten Artikels über die "Ebbe und Flut des Goldes", der im Januar 2020 veröffentlicht wurde, schrieb ich: Seien Sie nicht überrascht, wenn London im aktuellen Bullenmarkt mehr Gold absorbieren wird, während die Nachfrage im Osten zum Erliegen kommt. Einige asiatische Länder werden möglicherweise zu Lieferanten.Wie wir sehen werden, ist genau das im Jahr 2020 geschehen. Als der Preis von April bis Oktober 2022 fiel, kehrte der Markt um und der Westen verdrängte den Osten. In den letzten 90 Jahren gab es große Bewegungen bei der Ebbe (Metall fließt von Ost nach West) und Flut (West nach Ost) von Gold. Aber der Goldmarkt ist nicht immer in einem klaren Zustand von Ebbe und Flut. In der Regel ist er vielschichtiger als das. Erstens, weil der Goldpreis nicht immer steil ansteigt oder von einer Klippe fällt. Zweitens entwickelt sich der globale Goldmarkt ständig weiter. In diesem Artikel werden wir den globalen Goldmarkt von Anfang 2020 bis Ende 2022 durch die Brille der Ebbe und Flut betrachten.In meinem Artikel über die grundlegende Dynamik von Goldangebot und -nachfrage haben wir erörtert, dass Gold eher wie eine Währung als wie ein Rohstoff gehandelt wird. Angebots- und Nachfragezahlen von Beratungsunternehmen sind auf ihre Weise nützlich, aber unvollständig. Da Gold ein hohes Stock-to-Flow-Verhältnis aufweist (oberirdische Bestände geteilt durch die jährliche Minenproduktion), wird sein Preis in erster Linie durch den Handel mit oberirdischem Metall bestimmt, im Gegensatz zu dem, was jährlich gefördert und neu hergestellte Produkte verkauft werden.Natürlich spielt auch die Goldminenproduktion eine Rolle bei Angebot und Nachfrage. Die Minenproduktion verändert die Menge des oberirdischen Goldes auf lange Sicht. Und die Minenbetreiber horten das Metall nicht, sondern verkaufen es dorthin, wo es die Nachfrage decken kann.Dies ist der erste Schritt zum Verständnis des Goldmarktes. Der nächste Schritt besteht darin, das Ebbe- und Flutmuster zu erkennen. Eine kurze Definition des "Musters" aus meinem Artikel über die "West-Ost-Ebbe und -Flut des Goldes" finden Sie im folgenden Kapitel. Wie das Muster nach Januar 2020 gedieh, wird im darauffolgenden Kapitel untersucht.Im Allgemeinen sind die Volkswirtschaften im Osten finanziell weniger fortgeschritten als im Westen. Während es im Westen als normal angesehen wird, sein gesamtes Vermögen im Bankensystem zu halten, sind die Menschen im Osten immer noch daran gewöhnt, ihre Ersparnisse teilweise in physischem Gold zu halten. Ihre Vorfahren sparten in Edelmetallen, und so wurde es ihnen beigebracht. Schmuck, Ornamente und andere Goldprodukte werden als Geschenke bei Hochzeiten und Geburten verwendet, um die Fortpflanzung zu belohnen. Im Osten ist Gold ein Synonym für das Überleben.Der Wohlfahrtsstaat und die Finanzialisierung haben Gold langsam aus dem Alltag der westlichen Menschen entfernt. Die Menschen schenken dem Gold keine große Beachtung, wenn sie sich finanziell sicher fühlen. Westliche Investmentfonds handeln mit Gold auf der Grundlage von Modellen, die stets nach den höchsten Renditen in der kürzest möglichen Zeitspanne streben. Vereinfacht gesagt, wird Gold gekauft, wenn das Vertrauen der Anleger nachlässt, zum Beispiel aufgrund steigender Inflationserwartungen, und verkauft, wenn das Vertrauen wiederhergestellt ist.Im Osten hat man nichts dagegen, die andere Seite dieses Handels zu übernehmen. Die enge Verbundenheit mit Gold als Wertaufbewahrungsmittel macht die Menschen im Osten preisempfindlich und sie haben einen langen Zeithorizont in Bezug auf diesen Vermögenswert. Gold wird in stabilen Märkten gekauft, vor allem aber dann, wenn der Preis sinkt. Gewinne werden realisiert, wenn der Preis hoch ist. Der Westen gibt also den Preis vor, und der Osten dämpft die Volatilität. Das ist die Dynamik, die sich im letzten Jahrhundert auf dem Goldmarkt entwickelt hat.Seit Januar 2020 hat es keine epische Ebbe- oder Flutbewegung bei den Tonnagen gegeben, aber der Geist des Musters ist heute so lebendig wie während seiner gesamten Existenz. Für unsere Studie ist es wichtig, die regionalen Handelszentren zu kennen: Im Osten liegen Hongkong, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im Westen das Vereinigte Königreich (London), das Herz des globalen Großhandelsmarktes, und die Schweiz, die Welthauptstadt der Raffination und ein Lagerzentrum.Da es unmöglich ist, den Goldhandel eines jeden Landes mit jedem anderen Land zu erfassen, werden wir uns auf die Preisunterschiede und Goldströme zwischen den wichtigsten Ländern, Handelszentren und Regionen konzentrieren, um den Rahmen für Ebbe und Flut aufzuzeigen.Im Jahr 2020 sank der erwartete Realzins in den USA, was den Goldpreis von 1.517 Dollar je Feinunze auf etwa 1.900 Dollar zum Jahresende ansteigen ließ. Wie das Muster vermuten lässt, kaufte der Westen, während die Nachfrage im Osten einbrach und einige Länder verkauften. Unsere Reise beginnt in China.Die People's Bank of China (PBoC), die den chinesischen Goldmarkt beaufsichtigt, zieht es vor, dass die chinesische Bevölkerung Gold hortet, anstatt es zu veräußern, um das finanzielle Wohlergehen Chinas zu sichern. Der Goldexport aus dem chinesischen Goldmarkt wird von der PBoC eingeschränkt. Sie hat jedoch keinen Einfluss auf die Goldmentalität der chinesischen Bevölkerung. Als der Goldpreis im Jahr 2020 anstieg, begann der Angebotsdruck in China zu steigen, während Gold nicht exportiert werden konnte. Gold wurde in Shanghai mit einem starken Abschlag gegenüber der Londoner Benchmark gehandelt.