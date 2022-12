Martin Armstrong: Der Fall der Vereinigten Staaten

Greg Hunter sprach für USAWatchdog kürzlich mit Martin Armstrong über die aktuelle Situation in den USA und weltweit.Der Finanz- und Geopolitik-Analyst sagt "einen großen Wendepunkt im Januar 2023" voraus. Er erklärt: "Der Computer (Sokrates-Programm) zeigt, dass der Januar der entscheidende Wendepunkt für das gesamte Jahr 2023 sein wird. [...] Die Währungen erholen sich gegenüber dem Dollar, und das sollte bis Anfang Januar so bleiben, und danach sieht die Sache aus wie der aufgewärmte Tod. Vielleicht ist es der Irrsinn, Patriot-Raketen an die Ukraine zu übergeben. Ich kenne die Ukraine sehr gut, und ich sage Ihnen, sie werden sie offensiv und nicht defensiv einsetzen. Sie werden sie einsetzen, um Russland anzugreifen. Ihr Ziel ist es, den Krieg auszuweiten."In Bezug auf die Politik in den USA erklärt Armstrong, die wirtschaftsfeindliche Politik der Biden-Administration werde "nur die Inflation erhöhen, und das ist ein endloser Alptraum. Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass die Republikaner ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einleiten. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Biden sich all der Dinge bewusst ist, die da vor sich gehen. Es sind die Leute hinter ihm, die das tun. Sie sind diejenigen, die diese Agenden schreiben, und sie sind ein Haufen von Klima-Eiferern, und sie haben keine Ahnung, was sie tun." Sein Fazit: "Wir bewegen uns auf ein totales politisches Chaos zu. Dies ist der Untergang der Vereinigten Staaten."Armstrong geht davon aus, dass der US-Dollar 2023 steigen wird. Auch Gold und alle anderen Sachwerte sollten an Wert gewinnen, zudem erwartet er einen Anstieg der Zinsen und der Inflation.© Redaktion GoldSeiten.de