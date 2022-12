EcoGraf Partnerschaft mit MTB Group unterstützt Batterie-Recycling in Frankreich

- Partnerschaft mit MTB Group unterstützt Batterie-Recycling in Frankreich- Lithium-Ionen-Anoden-Recycling unterstützt reduzierte Kohlenstoffemissionen für neue Gigafabriken EcoGraf Ltd. (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, dass eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) mit der MTB Group mit Sitz in Frankreich unterzeichnet wurde.- Unterzeichnung einer Vereinbarung mit einem führenden internationalen Hersteller von Vorbehandlungsanlagen für das Recycling der MTB-Gruppe.MTB ist ebenfalls ein Recyclingunternehmen in Frankreich mit einer bedeutenden Marktpräsenz und einer anerkannten Erfahrung bei Batterieabfällen.- Anfänglicher Schwerpunkt auf dem Recycling von Produktionsanodenabfall im aufstrebenden europäischen Markt, wo die Prognosen für die Batterieproduktion bei über 1.000 GWh liegen- Wichtiger Schritt in den europäischen Markt für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, da die EU neue politische Maßnahmen zur Steigerung des Batterierecyclings mit Zielen von 70 % vorantreibt- Zusammenarbeit zur Unterstützung des Anodenrecyclings in einem geschlossenen Kreislauf, um die Kosten pro Batterie und die Kohlenstoffemissionen zu senkenDie Vereinbarung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen EcoGraf und der MTB-Gruppe, um in Frankreich ein Recyclinggeschäft für Produktionsanodenabfall zu entwickeln, das sowohl Kupfer als auch Kohlenstoff aus Lithium-Ionen-Batterien zurückgewinnt.Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine kommerzielle Recyclinglösung in der Nähe geplanter Batterie-Gigafabriken zu lokalisieren und aus der Rückgewinnung von Kupfer und Kohlenstoff eine gemeinsame Wertschöpfung zu erzielen.Gemäß der Absichtserklärung wird MTB seine technischen Lösungen zur Sortierung von Kupfer und Graphit einbringen, während EcoGraf seine unternehmenseigene HF-freie Verarbeitungstechnologie zur Reinigung des Graphits auf Batteriequalität einsetzen wird.MTB verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vorbehandlung von Batterieanodenabfall aus der Produktion. Mit dem Drycell-Box-Vorbehandlungsverfahren wird eine effiziente Trennung der Batteriematerialien erreicht.EcoGraf und MTB werden gemeinsam ein Verfahrensfließbild entwickeln und eine Reihe von Rohstoffen testen, die von Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern zur Verfügung gestellt werden, um die Rückgewinnung von Kupfer- und Kohlenstoffmaterialien zu bewerten.Die Vereinbarung bietet das Potenzial, langfristige Vereinbarungen mit großen Elektroauto- und Batterieherstellern zu schließen, da der Schwerpunkt auf dem Recycling des Kohlenstoffs liegt, was die CO2-Effizienz der Batterielieferkette und die Kreislaufwirtschaft maximieren wird.Andrew Spinks, Geschäftsführer von EcoGraf, sagte: "Angesichts des prognostizierten hohen Anteils von 10-15 % Produktionsschrott betrachten wir das Recycling von Anodenschrott aus der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien als einen sehr wichtigen Teil der zukünftigen Produktion von Elektroauto-Batterien. Das Anodenrecycling schafft nicht nur Effizienzgewinne in der Lieferkette in Bezug auf die Kosten und die Senkung der Kohlenstoffemissionen. In Europa und Nordamerika wird das Batterierecycling als Urban Mining, als strategische Notwendigkeit und als neue Produktionsrichtung der Elektroauto-Hersteller angesehen.""Diese Partnerschaft mit MTB ermöglicht uns, unsere Recyclingkapazitäten weiter auszubauen, während wir weiterhin mit der tansanischen Regierung zusammenarbeiten, um den Rahmenvertrag mit Epanko abzuschließen und unsere nachgelagerte Verarbeitung mit HF-freier Reinigungstechnologie zu entwickeln. Die drei Säulen unseres Geschäfts sind Extraktion, Aufbereitung und Recycling, daher sehen wir diese Partnerschaft mit MTB als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung unserer Anodenrecyclingkapazitäten."MTB ist ein französisches, 1981 gegründetes Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Recycling-Ausrüstungen und das Betreiben von Recycling spezialisiert hat. Nach vierzig Jahren Markterfahrung hat sich das Unternehmen zu einer internationalen Größe in der industriellen Abfallwirtschaft entwickelt.Die Aktivitäten des Unternehmens sind in zwei Bereiche unterteilt:- MTB Recycling: Recycling und Rückgewinnung von Nichteisenmetallen und komplexen Abfällen.- MTB Manufacturing: Entwicklung und Herstellung von Recyclinglösungen sowie Engineering und Installation von schlüsselfertigen Anlagen.Diese beiden Aktivitäten sind ein einzigartig und weltweit modellhaft. Als Betreiber und Hersteller liegt die Stärke von MTB in der Kenntnis der betrieblichen Probleme einer Recyclinganlage und der Entwicklung effizienter und effektiver Anlagen.Seit 2020 entwickelt MTB Lösungen für das End-of-Life-Management von Produkten aus vielen Branchen. Unser Ziel ist es, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren und die Umweltauswirkungen von Recyclingprozessen zu reduzieren. Durch Ökodesign können wir unsere Kunden dabei unterstützen, das Produktdesign zu überdenken und Strategien für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.Die Bereitschaft zur Reindustrialisierung, internalisierte Kompetenzen und ein ständiges Streben nach Innovation im Bereich des Abfallrecyclings von morgen tragen zum Einfluss des Unternehmens in der ganzen Welt bei.Unsere Philosophie: Wir schaffen nachhaltige Recyclinglösungen, um ein lebensfähiges Ökosystem für unsere Kinder aufzubauen.In diesem Zusammenhang hat MTB ein Verfahren zur Vorbehandlung von Lithium-Ionen-Batterien sowie von Abfällen aus der Batterieproduktion (Anode, Kathode, Trockenzellen, etc.) entwickelt. MTB verfügt derzeit über eine Pilotanlage für die Behandlung in seinem Recyclingwerk in Trept, Frankreich.Siehe www.mtb-recycling.fr/en EcoGraf Ltd. baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Darüber hinaus wird EcoGrafs bahnbrechende Rückgewinnung von Batterieanodenmaterial mit seinem EcoGraf™-Reinigungsverfahren den Kunden in der Batterielieferkette ermöglichen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Batteriekosten zu senken.