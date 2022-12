Smart-Überwachung, 500 Mrd. $ Verlust, Freigeld-CBDC? & verdächtige Silber-Bewegung!

Australien hat ein Problem, es sterben zu viele Menschen. Aber vielleicht sind ja auch die Daten fehlerhaft, so wie in Deutschland.In den Niederlanden wird die Stadt Apeldoorn zur ersten "Smart City" mit 5G-Vernetzung ausgebaut. Die Bürger, die damit ihre Privatsphäre verlieren, wurden nicht gefragt.Weltweit wird immer mehr Kohle für die Stromerzeugung benötigt, die IEA rechnet für 2022 mit 8 Mrd. Tonnen. Laut Berechnungen von Reuters hat Deutschland zur Bewältigung der Energiekrise bereits 440 Mrd. Euro (ca. 500 Mrd. $) verbraucht, 12% der Wirtschaftsleistung.In China soll die nationale Digitalwährung mit einem Verfallsdatum ausgestattet werden. Man ist also völlig transparent und muß das Geld auch ausgeben.Am Edelmetallmarkt tut sich etwas! Nicht nur die physische Nachfrage ist stark, so berichtet z.B. die Münze Österreich, sondern auch bei Minenaktien tut sich einiges. Am Freitag stiegen in Kanada mehrere Silber-Explorer ohne Nachrichten stark an. Will man hier hohen "Hebel" einkaufen und/oder ist das die Vorwegnahme eines Ereignisses an der Comex? In den nächsten Tagen sollen noch hohe Auslieferungen anstehen, die das Kartenhaus zum Einsturz bringen könnten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)