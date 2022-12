Egon von Greyerz beantwortet Ihre Fragen! (Gold, Silber, CBDC´s, Vermögensregister etc.)

Deutsche Untertitel finden Sie im Yt-Player.

0:00 Intro

1:20 Was sollte man in diesen Zeiten lernen bzw. studieren?

4:35 Werden sich Seltene Erden besser als Edelmetalle entwickeln oder nicht?

5:55 Was halten Sie von Rick Rule?

7:38 Wer wird all das Gold, Silber akzeptieren und was fangen wir damit an?

9:12 Welchen Wert hat Gold, wenn CBDC´s eingeführt werden und Gold möglicherweise verboten wird?

11:37 Wie lange wird der US-Dollar noch überleben?

15:05 Silber oder Gold, was ist besser?

16:55 Kann man 2023 Fortschritte in der Ukraine hin zum Frieden erwarten?

20:17 Gold und Silber sind noch nicht explodiert. Sind wir zu pessimistisch?

24:10 Wenn die Manipulation scheitert, gegen was werden Gold und Silber dann bewertet?

26:50 Macht anonyme Goldverwahrung Sinn, wenn die EU ein Vermögensregister plant?

29:24 Welchen Einfluß können neue Edelmetallbörsen in Indien und Rußland haben?

33:00 Die Nutzung des Dollars sinkt, was den Dollar schwächt und die Edelmetalle stützt.

Hier sind die Antworten von Egon von Greyerz auf Ihre Fragen. Es geht um Berufswahl, Seltene Erden, Gold und Silber und was besser ist, digitale Zentralbankenwährungen und ob da anonyme Lagerung noch Sinn macht, wie lange der US-Dollar noch überleben wird, Aussichten im Ukraine-Krieg etc.Vermögenserhalt jetzt: http://goldswitzerland.com Egon von Greyerz gründete Matterhorn Asset Management (MAM) 1999 als private Investmentfirma. Von Beginn an war die Strategie der Vermögenserhaltung die tragende Säule des Unternehmens. Bereits 2002 waren wir der Meinung, dass die finanziellen und wirtschaftlichen Risiken in der Welt ungewöhnlich hoch wurden. Daher investierten wir in diesem Jahr substantielle Investments in physisches Gold bei einem Durchschnittspreis von 300 US Dollar. Wir empfahlen unseren Kunden und Partnern, mindestens 25% und bis zu 50% ihres finanziellen Vermögens in physisches Gold zu investieren. Da die globalen Risiken heute noch bedeutend höher sind, sind wir der Meinung, dass eine substantielle Gewichtung von physischem Gold zentral wichtig ist.Als der Goldpreis Anfang 2000 begann anzusteigen, stieg auch die Nachfrage nach physischem Gold. 2005 gründeten wir die Matterhorn Asset Management AG in Zürich. Einige Jahre später formierten wir GoldSwitzerland, die Edelmetalldivision von MAM. Matterhorn Asset Management Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 213 62 45 Matterhorn Asset Management lagert strategisch einen bedeutenden Teil ihres Vermögens in der Schweiz in physischem Gold und Silber außerhalb des Bankensystems. Wir freuen uns, unserer hochgeachteten Kundschaft aus über 60 Ländern einen einzigartigen und hervorragenden Service zur Verfügung zu stellen. GoldSwitzerland.com (Quelle: Matterhorn Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)Matterhorn Asset Management hat sich an den Kosten der Videoerstellung beteiligt. Dies ist keine Anlageberatung! Konsultieren Sie Ihre eigenen Berater.