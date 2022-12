Feiertagsüberraschung für Gold?

Weihnachten findet für Gold in diesem Jahr früher statt! Es stimmt, Gold ist im bisherigen Jahresverlauf immer noch um über 3% gefallen, aber es ist schwer, sich über einen Anstieg von 135 USD pro Unze (8,3%) innerhalb nur eines Monats nicht zu freuen. Es fühlt sich also wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an, vor allem, wenn man bedenkt, dass Gold mit dieser Entwicklung wieder in den langfristigen Aufwärtstrend einsteigt, der seit 2016 besteht.Mitte September dieses Jahres war Gold aus diesem Trend herausgefallen, als es unterhalb der langfristigen Unterstützung von 1.680 USD pro Unze gehandelt wurde. Obwohl der Goldpreis bei diesen Niveaus anfällig war, zeigte er sich, unterstützt durch die starke physische Nachfrage, widerstandsfähig und hielt sich fest um die Marke von 1.650 USD.In den ersten Novembertagen führten gemischte Nachrichten, darunter der Zinserhöhungsbeschluss des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), der Arbeitsmarktbericht und die US-Zwischenwahlen, zu einer Schwäche des US-Dollars, die den Goldpreis nach oben trieb. Am 10. November lag der US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Oktober mit 7,7% im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen und niedriger als im Vormonat (8,2%).Dies weckte an den Märkten erneut die Hoffnung, dass die U.S. Federal Reserve (Fed) das Tempo der Zinserhöhungen bald verlangsamen könnte, was zu einem Rückgang des Dollars führte und den Goldpreis am 15. November auf bis zu 1.786 USD pro Unze steigen ließ. Am letzten Tag des Monats setzte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell bei seiner Rede vor der Brookings Institution noch einen drauf, indem er signalisierte, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen bereits im Dezember verlangsamen könnte. Der Goldpreis schloss am 30. November bei 1.768,52 USD pro Unze.*Goldaktien erlebten einen vorweihnachtlichen Boom. Der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)¹ stieg um 19,0%, und der MVIS Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR)² stieg um 19,4%.** Diese starke Outperformance der Goldaktien während des Monats zeigt sowohl ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis als auch, wie überverkauft sie in den letzten Jahren waren, sowohl historisch als auch im Verhältnis zum Goldpreis.Trotz der jüngsten Kosteninflation, welche die Bergbaugesellschaften in diesem Jahr hart getroffen hat, bleibt der Sektor rentabel. Bei den heutigen Goldpreisen erzielen die Goldproduzenten gesunde Gewinnspannen und einen beträchtlichen freien Cashflow, der es ihnen ermöglicht, weiterhin Dividenden zu zahlen und künftiges Wachstum zu finanzieren.Wachstum ist in der Goldbranche schwer zu finden. Es geht nicht nur um die Frage des Zugangs zu Kapital. Die großen Goldminengesellschaften verfügen über reichlich Liquidität. Es geht um den Zugang zu großen und wirtschaftlichen Goldvorkommen. Das ist nicht einfach, wie die jüngsten Aktivitäten bei Fusionen und Akquisitionen in der Branche zeigen.In diesem Monat haben sich die beiden Goldproduzenten Agnico-Eagle (9,46% des Nettovermögens der Strategie) und Pan American Silver (nicht Teil der Strategie) zusammengetan, um ein konkurrierendes Angebot gegen Gold Fields (nicht Teil der Strategie) für die Übernahme von Yamana Gold (nicht Teil der Strategie) abzugeben. Das Angebot von Agnico/Pan American hatte ein Element, mit dem man nur schwer konkurrieren konnte: Durch die Transaktion würde Agnico-Eagle sein Eigentum an der kanadischen Tier-1-Mine Malartic konsolidieren, die sich derzeit zu 50% im Besitz von Yamana und zu 50% im Besitz von Agnico befindet.Wir sprechen häufig darüber, wie fragmentiert der Goldsektor ist, d. h. es gibt zu viele kleine Vermögenswerte in zu vielen Händen. Dass Agnico 100% der kanadischen Malartic kontrolliert, macht einfach Sinn - ein Slam Dunk! Pan American würde die lateinamerikanischen Aktiva von Yamana erwerben, die gut in sein Portfolio von acht produzierenden Minen in der Region passen. Die südamerikanischen Vermögenswerte von Yamana wären für Agnico, das dort derzeit nicht tätig ist, eine große Herausforderung gewesen, so dass die Partnerschaft logisch ist.Das Angebot von Gold Fields hingegen schuf zwar ein größeres Goldunternehmen, was wir als vorteilhaft ansahen, war jedoch mit anderen Risiken behaftet. Daher war es für die Anleger schwer verdaulich. Dies verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich die Goldproduzenten auf ihrem Wachstumspfad gegenübersehen. In einer Branche mit so vielen verschiedenen Risikoquellen erwarten die Anleger von Übernahmen nicht nur Produktionswachstum und Wertschöpfung, sondern auch eine erhebliche Risikominderung. Gold Fields ist ein gut geführtes Unternehmen mit guten Vermögenswerten, das jetzt einen Neuanfang (und eine attraktive Ablösesumme) bei der Erfüllung seiner Wachstumsambitionen hat.Diesen Monat nahmen wir am Investorentag von Barrick Gold (5,76% des Nettovermögens der Strategie) an der New Yorker Börse teil. Die Präsentationen von Barrick legten den Schwerpunkt auf die andere Seite des Wachstums, das organische Wachstum, das von den meisten Anlegern bevorzugt wird, da es in der Regel mit geringeren Kosten verbunden ist. Selbst wenn man die jüngsten Eskalationen bei den Kapitalkosten berücksichtigt, ist der Zuwachs an Unzen mittels Bergbau die bevorzugte Option, nicht zuletzt, weil diese Unzen oft mit einem viel geringeren Risiko verbunden sind.Die Erweiterung der Kapazität oder die Verlängerung der Lebensdauer einer bestehenden Mine oder die Hinzufügung einer neuen Mine zu einem bestehenden Gebiet oder einer Betriebsregion verringert eindeutig die damit verbundenen Risiken. Wir waren angesichts der umfangreichen Projektpipeline und der vielversprechenden Grundstücke ermutigt. Sie könnten unserer Ansicht nach das Wachstum von Barrick noch über Jahrzehnte hinweg vorantreiben.In der Kryptowelt hat der Grinch Weihnachten vorzeitig gestohlen! Der plötzliche Zusammenbruch von FTX wirft viele Fragen zum gesamten Krypto-Ökosystem auf und schafft viel Unsicherheit in dieser noch recht neuen Anlageklasse. Vielleicht sollte es uns nicht überraschen, dass es in dem Maße, in dem dieser Sektor wächst, sich selbst erfindet und definiert, auch einige Opfer geben wird. Wir werden oft gefragt, wie sich der Bitcoin auf die Goldnachfrage auswirkt, da beide als alternative Anlagen betrachtet werden. Zweifellos hat Gold wahrscheinlich einige Anleger an Bitcoin verloren.Wir sind jedoch der Meinung, dass sich die Kernanleger in Gold im Allgemeinen sehr von den Bitcoin-Anlegern unterscheiden. Diejenigen, die in Gold investieren, suchen in der Regel nach einem sicheren Hafen, Inflationsschutz und Portfoliodiversifizierung - Vorteile, die Gold seit jeher bietet, auch wenn Goldanlagen mit Risiken verbunden sind. Es ist eindeutig zu früh, um zu sagen, welche Rolle Bitcoin und Kryptowährungen in einem Portfolio spielen werden, und die Entwicklungen dieses Monats sind ein Rückschlag in diesem Erkenntnisprozess. Solange dies nicht besser verstanden und im Laufe der Zeit bestätigt wird, werden Kryptowährungen es schwer haben, Goldanlegern die Schau zu stehlen.Der wahre Konkurrent für Gold ist in diesem Jahr der US-Dollar. Die Anleger stehen vor der Entscheidung, ob sie Gold halten sollen, um ihre Portfolios vor hoher Inflation und geopolitischen Spannungen zu schützen, oder ob sie ihre Bestände angesichts weltweit steigender Zinssätze reduzieren sollen. In einem Umfeld steigender Zinsen und geringerer Inflationsaussichten infolge der geldpolitischen Straffungsprogramme der Fed und anderer Zentralbanken haben sich die Anleger für die Sicherheit des US-Dollars entschieden und ihn auf 20-Jahres-Hochs getrieben. Dies war in diesem Jahr der größte Gegenwind für Gold. Der U.S.-Dollar Index (DXY)³ ist im November um 5% gefallen.Der Goldpreis ist aus seinem jüngsten Abwärtstrend ausgebrochen und notiert deutlich über 1.700 USD pro Unze. Es sieht nun so aus, als ob der Goldpreis wieder in den längerfristigen Aufwärtstrend zurückkehren könnte, der seit 2016 anhält. Dies stellt für Gold eine bedeutende Entwicklung dar.