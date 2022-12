Nick Barisheff: Investoren liquidieren Gold - "So etwas hat es noch nie gegeben."

Nick Barisheff, CEO der BMG Group, meinte, es sei das schlimmste Jahr für Rücknahmen von Investmentfonds, das er je erlebt habe. Den drei Edelmetallfonds seines Unternehmens geht es zwar besser als anderen, aber die Anleger steigen trotzdem aus, so berichtet Investing News "So etwas ist noch nie passiert. Wir haben immer nur sehr geringe Rücknahmen gehabt", erklärte er. "Aber jetzt bekommen wir sogar Rücknahmen von Goldbarren, die normalerweise nie eingelöst oder gehandelt werden - (diese Investitionen) liegen bei Brink's und so weiter. Aber jetzt sehen wir, dass die Leute auch ihre physischen Goldbarrenbestände auflösen müssen."Die Anleger haben über Finanzberater Zugang zu den Edelmetallfonds der BMG Group, und Barisheff hat von diesen Finanzberatern gehört, dass ihre Kunden Rücknahmen vornehmen, weil sie Zugang zu Bargeld benötigen - zum Beispiel, um mit der Inflation Schritt zu halten oder für Hypothekenkosten. "Das ist ein sehr schlechtes Zeichen für das Jahr 2023", sagte er.Gold hat sich im Jahr 2022 nicht so entwickelt, wie man es erwartet hatte, und laut Barisheff ist die Stärke des US-Dollar der Hauptgrund dafür. Im nächsten Jahr wird die amerikanische Währung jedoch mit zahlreichen Makrorisiken konfrontiert sein, darunter Chinas und Russlands Vorstoß für eine neue Währung, die von den BRICS-Staaten verwendet werden soll, und die Möglichkeit, dass Saudi-Arabien den Ölpreis in einer anderen Währung als dem US-Dollar festsetzt. "Wenn eines dieser Dinge eintritt, ist es mit dem Reservewährungsstatus des US-Dollar vorbei", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de