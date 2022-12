Palladium - Nächster Einbruch sogar unter 1.531 USD?

Die Abwärtsdynamik hatte sich bei Palladium in den letzten Tagen deutlich verschärft und letztlich auch zum Bruch der beiden zentralen Unterstützungen bei 1.804 und 1.772 USD geführt. Damit ist der Wert unter die Tiefs aus den Sommermonaten eingebrochen und setzt so den Abwärtstrend seit 2.343 USD Anfang Oktober fort. Aktuell kann sich im Bereich von 1.650 USD ein kleiner Boden ausbilden, der aber der derzeitigen Verkaufswelle kaum standhalten dürfte.Mit einem Bruch von 1.650 USD wäre ein kleines Etappenziel des Einbruchs unterschritten und der Weg für einen Abverkauf bis 1.531 USD freigemacht. Am markanten Tief aus dem Dezember 2021 könnte eine starke Erholung starten. Sollte die Marke aber ebenfalls durchbrochen werden, stünden Verluste bis 1.430 und 1.380 USD, später sogar bis an das langfristige Abwärtskursziel bei 1.250 USD auf der Agenda. Dort dürfte der übergeordnete, bei 3.433 USD begonnene Abwärtstrend allerdings enden.Eine Verteidigung von 1.650 USD würde an der Ausgangslage wenig ändern, denn schon bei 1.772 und 1.804 USD könnten etwaige Erholungen abrupt enden. Erst über diesen Hürden könnte sich die Lage entspannen und ein Anstieg bis 1.900 USD folgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG