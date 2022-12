Gold bei 4.000 Dollar? Analysten teilen ihre Prognosen für 2023

Der Goldpreis könnte im Jahr 2023 auf 4.000 Dollar je Unze ansteigen, da Zinserhöhungen und Rezessionsängste die Märkte volatil halten, meinte Jürg Kiener, Managing Director und Chief Investment Officer von Swiss Asia Capital laut CNBC . Der Preis des Edelmetalls könnte irgendwann im nächsten Jahr zwischen 2.500 Dollar und 4.000 Dollar liegen, erklärte Kiener am Mittwoch.Es bestehe eine gute Chance, dass der Goldmarkt eine größere Bewegung erlebe, sagte er und fügte hinzu, dass es sich nicht nur um 10% oder 20% handeln werde, sondern um eine Bewegung, die "wirklich neue Höchststände erreichen" werde. Kiener erklärte, dass viele Volkswirtschaften im ersten Quartal mit einer "kleinen Rezession" konfrontiert sein könnten, was dazu führen würde, dass viele Zentralbanken ihr Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen und Gold sofort attraktiver machen würden. Gold sei auch der einzige Vermögenswert, den jede Zentralbank besitze.Kiener sagte auch, dass die Anleger angesichts der anhaltend hohen Inflation in vielen Teilen der Welt auf Gold setzen würden. "Gold ist ein sehr guter Inflationsschutz, ein großartiger Fang während der Stagflation und eine großartige Ergänzung für ein Portfolio."Trotz der starken Nachfrage nach Gold war Kenny Polcari, Senior Market Strategist bei Slatestone Wealth, nicht der Meinung, dass sich die Preise im nächsten Jahr mehr als verdoppeln könnten. "Ich habe kein Kursziel von 4.000 Dollar, obwohl ich es gerne dort sehen würde", sagte er am Donnerstag. Polcari vertrat die Ansicht, dass die Goldpreise einen gewissen Rückschlag erleben und bei 1.900 Dollar Widerstand finden würden. Die Preise würden davon abhängen, wie die Inflation auf die weltweiten Zinserhöhungen reagiere, sagte er."Ich mag Gold. Ich habe Gold immer gemocht", meinte er. "Gold sollte ein Teil Ihres Portfolios sein. Ich glaube, dass es sich verbessern wird, aber ich habe kein Preisziel von 4.000 Dollar."© Redaktion GoldSeiten.de