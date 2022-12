Gold fällt um mehr als 1%, nachdem US-Daten Dollar beflügeln

Der Goldpreis drehte ins Minus, nachdem die US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass sich die Wirtschaft des Landes schneller erholte als zuvor angenommen, was den Dollar stärkte und die Federal Reserve möglicherweise auf einen schärferen Kurs zur Inflationsbekämpfung brachte, so berichtet Reuters via CNBC Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung ist in der vergangenen Woche in den Vereinigten Staaten weniger stark gestiegen als erwartet, während die Wirtschaft im dritten Quartal mit 3,2% schneller gewachsen ist als die zuvor geschätzten 2,9%. "Die Wirtschaftszahlen, die wir sehen, deuten darauf hin, dass es höchstwahrscheinlich einen längeren Anstieg der Zinssätze geben wird", erklärte Jeffrey Sica, Chief Executive Officer von Circle Squared Alternative Investments.Da die Fed die Zinsen anhebt und Gold Anfang 2023 möglicherweise Zuflüsse aus Aktien aufgrund von Safe-Haven-Geschäften erfährt, "ist es, als würde man mit angezogenen Bremsen fahren - der Goldpreis wird zwar steigen, aber nicht so stark, da die Fed an dem Inflationsziel von 2% festhält", betonte Sica.Der unabhängige Analyst Ross Norman wies auf die Problematik von Book-Squaring vor dem Jahresende oder von frühen neuen Positionen hin, die vor dem Ansturm des neuen Jahres eingegangen werden. "Es wäre gefährlich, jetzt zu viel in die Goldpreisentwicklung hineinzuinterpretieren, da so viele Marktteilnehmer über die Feiertage abwesend sind... und dünne Märkte sind oft anfällig für übertriebene Bewegungen bei geringen Volumina."© Redaktion GoldSeiten.de