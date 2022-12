VAE: Trend zum Online-Kauf von Goldschmuck wächst unter den Einwohnern, insbesondere unter Millennials

Obwohl die Einwohner der VAE beim Kauf von Gold- und Diamantschmuck das Anfassen und Fühlen bevorzugen, nimmt der Trend zum Online-Kauf von Schmuck unter den Verbrauchern im Land zu, so berichtet Zawya . Laut den in den VAE ansässigen Einzelhändlern handelt es sich bei den meisten Online-Käufen um kleinere Schmuckstücke mit einem nicht sehr hohen Preis.Sie stellten auch fest, dass ein großer Teil der Online-Bestellungen vor allem von Millennials während der Hochzeitssaison und zu Festen wie dem Valentinstag aufgegeben wird. John Paul Alukkas, Geschäftsführer für das internationale Geschäft der Joyalukkas Group, stellte fest, dass die Zahl der Kunden, die sich für den Online-Kauf von Goldschmuck entscheiden, stetig steigt."Es gibt viele Kunden, die das Online-Portal nutzen, um Gold zu kaufen, vor allem als Geschenk für ihre Liebsten. Der Online-Kauf von Goldschmuck gibt ihnen die Freiheit, bequem von zu Hause aus einzukaufen und sich den Schmuck dorthin liefern zu lassen, wo ihre Liebsten leben. Dieser Trend nimmt wirklich zu, und wir sehen in der Regel einen Anstieg während des Valentinstags sowie der Fest- und Hochzeitssaison", meinte er.Anil Dhanak, Geschäftsführer von Kanz, fügte hinzu, dass die Kunden es vorziehen, sich Schmuckkollektionen online anzusehen und dann für die endgültige Kaufentscheidung ein Geschäft zu besuchen. "Das Anfassen und Fühlen von Schmuck ist für die Kunden immer noch sehr wichtig. Aber es gibt ein wachsendes Interesse am Online-Kauf von Artikeln zu bestimmten Preisen, einfach weil man bequem von zu Hause aus einkaufen kann", so Dhanak.© Redaktion GoldSeiten.de