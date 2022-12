Welche Luxusgüter werden in Silber 2023 billiger werden?

Etwas Lustiges zum Nachdenken, während Sie in die Ferien gehen... Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie mit Ihrem Silbererlös kaufen könnten? Es ist noch zu früh, um das jetzt zu tun, und wir müssen dafür kurz in Geld umtauschen, aber wenn wir richtig einschätzen, wohin sich der Silberpreis entwickelt - und gleichzeitig, wohin sich die Wirtschaft und die Märkte entwickeln -, werden viele wichtige Dinge im Leben billiger, wenn wir die Erlöse aus unserem Silber verwenden, um sie zu kaufen.Die folgenden Charts zeigen Dinge, die Sie vielleicht eines Tages kaufen möchten, bewertet in Silber. Das Metall ist bei allen unterbewertet, bei einigen mehr als bei anderen, aber was glauben Sie, was sich im Jahr 2023 und in den nächsten Jahren am meisten verbessern wird? Das heißt, welche Gegenstände werden erschwinglicher, wenn man sie mit Silber kauft? Hier sind die Kandidaten...Der Durchschnittspreis eines Neuwagens in den USA ist im Laufe der Zeit stetig gestiegen. Und in den letzten Jahren ist er sprunghaft angestiegen. Den Daten von Kelley Blue Book vom 12. Dezember zufolge liegt der Durchschnittspreis eines Neuwagens jetzt bei 48.681 Dollar und damit auf einem neuen Rekordhoch. Hier sehen Sie, wie viele Unzen Silber man braucht, um ein neues Auto zu kaufen, von 1980 bis letzte Woche.Im Jahr 2001 brauchte man 5.749 Unzen, um einen Neuwagen zum Durchschnittspreis zu kaufen, aber nur 854 Unzen im Jahr 2011, nachdem der Silberpreis in die Höhe geschossen war. Derzeit sind es etwa 2.225 Unzen. Sollten wir diese 854 Unzen noch einmal überdenken? Oder wie wäre es mit den 333 Unzen, die man 1980 brauchte?Dieses Verhältnis basiert auf einem Index der US-Notenbank und spiegelt daher nicht die Preise für Motorboote an sich wider, obwohl es natürlich direkt mit den Preisen zusammenhängt. Im Jahr 2001 lag er bei über 41, im Jahr 2011 jedoch nur bei 5. Und nur 2,3 im Jahr 1980.Mit einem Wert von 14,4 wird dieses Verhältnis selbst bei einer anhaltend hohen Inflation im nächsten Silberbullenmarkt wahrscheinlich deutlich sinken.Gib mir einen guten Caymus Napa Cabernet und ich bin an einem Samstagabend glücklich. Diese Daten der US-Notenbank über den Durchschnittspreis einer in den USA verkauften Flasche Wein zeigen, dass man 2011 nur 2,7 Unzen Silber brauchte, um sie zu kaufen.Derzeit liegt er bei 7,3. Mein bescheidener Weinkeller geht davon aus, dass ich in naher Zukunft weniger Unzen Silber brauchen werde, um meine Lieblingsflasche zu kaufen, selbst wenn die Weinpreise steigen.Diese Daten stammen von Ronni Stoeferle von der Incrementum AG und zeigen, wie viele Unzen Silber - in Euro gerechnet - man braucht, um ein Bier zum Durchschnittspreis zu kaufen.