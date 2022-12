C19 Knaller, Musk mag Silber?, Nato vs. Rußland & Crash durch Krypto?

Der Gouverneur von Florida, DeSantis, will eine Grand Jury einsetzen, um gegen C19-Injektions-Produzenten und weitere Organisationen wegen möglichem Fehlverhalten zu ermitteln.Elon Musk folgt auf Twitter der WSS Gemeinde. An sich eine Lappalie, aber er hat die Mittel und den Bedarf, um den Silbermarkt aufzumischen. Und dieser Markt bleibt angespannt, da die Rekordkäufe der Inder die Situation weiter verschärfen.Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft in den USA auf Regierungsmitglieder und Abgeordnete und verlangt weitere umfassende Unterstützung, um einen vollständigen Sieg zu erringen. Rußland stationiert, so Augenzeugenberichte, Luftabwehr rund um Moskau, d.h. man rechnet mit einer Konfronation mit Nato-Truppen. Warnews247 berichtet, daß der ukrainischen Armee ohne Nato-Hilfe die völlige Vernichtung droht, d.h. der Einsatz von Nato-Truppen in der Urkaine wird wahrscheinlicher, womit eine direkte Konfrontation mit Rußland bevorstünde.Die indische Zentralbank warnt vor einer neuen Finanzkrise, ausgelöst durch den Kryptoeinbruch, während man gleichzeitig an der eigenen CBDC arbeitet.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)