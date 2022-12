Absturz, US-Chaos, russische Atomkrieg-Warnung + irre Prognosen & glänzendes Gold

Laut Daniel Stelter geht Deutschland mit seiner Energie- und Migrationspolitk einen gefährlichen Weg. Bestätigt wird das von einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft, die besagt, daß sich bei 39 Wirtschaftszweigen die Stimmung eingetrübt und nur bei 5 verbessert hat. Man rechnet mit einer Rezession.In den USA wütet ein Wintersturm, der bisher über 50 Tote gefordert hat. In dieser Notlage kommt es zu ersten Plünderungen.In Rußland sorgen Aussagen des Chefs des Sicherheitsrats, Dimitri Medwejew, für Aufsehen. In einem Zeitungsartikel spricht er von der Gefahr eines Atomkrieges, wenn Rußland nicht die geforderten Sicherheitsgarantien erhalte. Auf Twitter verbreitet Medwedjew einige "Prognosen" für 2023, darunter einen Ölpreis von 150 $/Faß, den Zusammenbruch der EU, polnische und ungarische Landnahme in der Ukraine und weitere, eher absurd klingende Vermutungen.Auf jeden Fall günstige Vorzeichen für Edelmetalle. In Ghana wird der Handel von Gold gegen Öl angeschoben. Die ZB des Landes hat bisher 26.000 Unzen von Newmont gekauft und will damit ab Januar 2023 Öl einkaufen. Robert Kiyosaki sieht Edelmetalle auch positiv und rät, Gold und Silber zu den aktuell niedrigen Preisen zu kaufen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)