Platin: In Wartestellung

Platin konnte in den vergangenen Monaten oberhalb der 830 USD einen Boden ausbilden und diesen mit dem Ausbruch über die Hürde bei 974 USD auslösen. Im Bereich der Hürde bei 1.033 USD scheiterte der Kursverlauf jedoch, was eine Seitwärtsbewegung nach sich zog.Die Konsolidierung der Vorwochen auf der Ausbuchszone bei 974 USD hat zunächst bullischen Charakter. Erfolgt daraus der Ausbruch trendbestätigend nach oben, sind weitere Kursgewinne in Richtung der 1.104 USD möglich. Bereits oberhalb der 1.045 USD wird es bullischer. Abgaben unter 970 USD sollten aus Sicht der Bullen vermieden werden.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG