Die Energiewende in Deutschland ist zum Scheitern verurteilt, so ex-IFO Chef Hans-Werner Sinn. Damit Deutschland wirtschaftlich überlebt, ist eine neue Politik notwendig, die auch Kohle- und Atomstrom einschließt.Die Bundesnetzagentur plant eine Drosselung des Strombezugs für E-Auto-Fahrer und Wärmepumpenbesitzer, um so die "Spitzen" des Zappelstroms zu glätten.Unbelehrbar zeigt sich auch die Stadt New York, die Elektro-Müll-Laster anschafft, um dann deren völlige Unzulänglichkeit festzustellen.In Rußland kam es zu einigen Zwischenfällen und laut US-Journalist Jack Murphy ist die CIA darin verwickelt. Außenminister Lawrow berichtet, daß es von US-Beamten Drohungen gäbe, einen "Enthauptungsschlag" durchzuführen. Die Konsequenzen wären unabsehbar.In Deutschland füllt sich die Rentenkasse und man weist einen Überschuß aus, obwohl man vorher mit einem Defizit gerechnet hatte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)