Gareth Soloway: Gold, Silber, Bitcoin  Preisprognosen für 2023

Charlotte McLeod befragte Gareth Soloway zum Jahresende zu seinen Finanzprognosen für das Jahr 2023. Der Chefmarktstratege von InTheMoneyStocks.com geht demnach davon aus, dass Gold im Jahr 2023 eine gute Performance zeigen wird: "Ich denke, dass Gold im Jahr 2023 eine Outperformance zeigen wird, (aber) meine Vermutung ist, dass Bitcoin im Jahr 2024 der beste Performer sein wird."Soloway geht davon aus, dass der Aktienmarkt mit dem Beginn einer mehrjährigen Rezession in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres zu kämpfen haben werden, und erklärt, dass der S&P 500 und der NASDAQ Composite seiner Meinung nach in den nächsten 10 bis 15 Jahren keine neuen Höchststände erreichen werden. "Die Wirtschaft befindet sich aufgrund der Stimulierungsmaßnahmen schon so lange im Überwachstumsmodus, dass wir fast eine lange Periode mit unterdurchschnittlichem Wachstum brauchen, um sie wieder auf den Mittelwert zu bringen, oder?"Soloway sieht das niedrigste Niveau, das Gold im neuen Jahr erreichen könnte bei 1.600 US-Dollar pro Unze. Das gelbe Metall könnte jedoch durchstarten, wenn es den Widerstand bei 2.050 bis 2.070 US-Dollar überwinden kann. "Wenn Gold diesen Widerstand überwinden kann, hat es freie Fahrt für einen großen Short Squeeze. Ich denke, es ist eine der am meisten unterinvestierten Anlagen da draußen". Gold könnte demnach im Jahr 2023 leicht auf 2.300 oder 2.500 US-Dollar oder vielleicht sogar noch höher steigen.Er glaubt zudem, dass Silber in den nächsten 12 Monaten steigen könnte, warnt aber vor der möglichen Volatilität des Marktes. "Ich persönlich glaube, dass wir 2023 einen Ausbruch bei Silber erleben werden", so Soloway. "Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es erst einmal die Marke von 25 bis 30 US-Dollar überwinden muss, bevor der Ausbruch erfolgen kann."Was Bitcoin betrifft, so sieht Soloway die Talsohle der Kryptowährung 2023 bei etwa 9.000 US-Dollar. "Ich denke, dass dies mit dem Inkrafttreten der Regulierung zusammenfallen wird, und ich glaube, dass Bitcoin dann wieder ansteigen wird", erklärt er.© Redaktion GoldSeiten.de