Gold entwickelt sich besser als alles andere

Die reale Wertentwicklung von Gold ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens ist sie in der Regel ein Frühindikator für den Goldpreis. Dies ist aufschlussreich, wenn sich der Goldpreis zwar erholt, aber noch nicht wirklich in Schwung gekommen ist. Zweitens deutet ein realer Anstieg des Goldpreises darauf hin, dass die Gewinnspannen im Bergbau wahrscheinlich steigen werden.Im folgenden Chart ist zunächst der Goldpreis und dann der Goldpreis im Vergleich zu den verschiedenen Anlageklassen und Fremdwährungen dargestellt. Gold im Vergleich zu Anleihen ist nicht berücksichtigt, da es hier seit einigen Jahren in einem starken Aufwärtstrend gibt.Gold handelt im Bereich seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, aber die Neigung des gleitenden Durchschnitts zeigt eine gewisse Unentschlossenheit. Außerdem steht Gold bei 1840 $ einem starken Widerstand gegenüber.Derweil handelt Gold im Vergleich zum Aktienmarkt, zu Rohstoffen und ausländischen Währungen oberhalb der aufwärts gerichteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitte. Im Vergleich zum Aktienmarkt befindet sich Gold in der Nähe eines 52-Wochen-Hochs, und im Vergleich zu Rohstoffen erreichte Gold kürzlich ein 10-Monats-Hoch.Das nächste Chart gibt uns einen Hinweis darauf, wann generalistische Anleger Gold favorisieren werden.Wir stellen Gold dem BIGPX gegenüber, einem BlackRock-Fonds, der das 60/40-Portfolio (60% Aktien, 40% Anleihen) widerspiegelt. Dies ist Gold im Vergleich zum konventionellen Anlageportfolio. Es ist nur 1% von einem Zweijahreshoch entfernt. Wenn die Marke von 160 durchbrochen wird, wird ein explosionsartiger Anstieg erfolgen, was auf eine zunehmende Akzeptanz von Gold durch die breite Masse hindeutet.Ein Analyst, der nur den Goldpreis betrachtet, würde denken, dass er sich gut entwickelt. Er hat sich erholt, hat aber bei Widerständen zu kämpfen. Wir sehen jedoch das Aufwärtspotenzial, wenn wir Gold in realen Werten betrachten.Der nächste Anstieg des Goldpreises im Vergleich zum Aktienmarkt und zum 60/40-Portfolio sollte signalisieren, dass der nominale Goldpreis auf dem Weg ist, sein Allzeithoch erneut zu erreichen.Trotz der positiven Entwicklungen und der fundamentalen Stärke bleiben viele Anleger skeptisch und zurückhaltend, was die Entwicklung im Jahr 2023 betrifft.Seien Sie aufmerksam und profitieren Sie von den aktuellen Werten. Andernfalls werden Sie draufzahlen, wenn die Minengesellschaften und Junioren um weitere 50% gestiegen sind.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 30. Dezember 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.