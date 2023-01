West Red Lake Gold Minen: Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen

West Red Lake Gold Mines Ltd. ("West Red Lake", ehemals DLV Resources) und West Red Lake Gold Mines Inc. ("RLG") gaben jüngst bekannt, dass sie den im August 2022 vereinbarten Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen haben. West Red Lake hat alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von RLG erworben.Gemäß der Transaktion erhalten die RLG-Aktionäre 0,1215 Stammaktien von West Red Lake für jede RLG-Stammaktie, so dass insgesamt 35.451.916 Stammaktien von West Red Lake an die RLG-Aktionäre ausgegeben werden.Im Zusammenhang mit der Transaktion hat West Red Lake seinen Namen von "DLV Resources Ltd." zu "West Red Lake Gold Mines Ltd." geändert.© Redaktion MinenPortal.de