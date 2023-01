Gold wird 2023 neue Höchststände erreichen  Gary Wagner

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Gary Wagner über dessen Prognosen zur Entwicklung der Finanzmärkte im Jahr 2023.Die Federal Reserve wird ihr Inflationsziel von 2% im Jahr 2023 nicht erreichen, glaubt der Herausgeber von TheGoldForecast.com. "Es gibt keine Tabellen, keine Grafiken und keine Studien, die darauf hindeuten, dass sie das 2-Prozent-Ziel im Jahr 2023 erreichen wird", so Wagner. "Wenn sie sich tatsächlich an ihre Prognosen und Aussagen halten, werden wir das ganze Jahr über mit hohen Zinssätzen überschwemmt werden."Obwohl er ein düsteres Jahr in Bezug auf Inflation und Zinssätze voraussagt, bleibt der technische Analyst in Bezug auf Gold bullish eingestellt: "Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis zwischen 2.250 und vielleicht 2.400 Dollar liegen wird", so seine Prognose. "Ich glaube auf jeden Fall, dass der Goldpreis im zweiten Quartal die 2.000-$-Marke überschreiten wird... Ich erwarte im nächsten Jahr neue Höchststände."© Redaktion GoldSeiten.de