Pan American Energy Corp. plant Spin-out von Konzessionsgebiet in Utah

Vancouver, 3. Januar 2023 - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) (das Unternehmen oder Pan American) gibt bekannt, dass es nach umsichtiger Überprüfung das Spin-out seines Green Energy Lithium-Projekts in Cane Creek Anticline, Grand County, Utah, USA (das Konzessionsgebiet) in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft (Subco) plant. Im Anschluss an den Transfer des Konzessionsgebiets an Subco möchte das Unternehmen alle oder die Mehrheit der Stammaktien von Subco an seine bestehenden Aktionäre anteilsmäßig verteilen und eine Notierung der Stammaktien von Subco an der kanadischen Börse anstreben. Aktuell soll die Transaktion im Rahmen eines Arrangement-Plans (das Arrangement) gemäß Business Corporations Act (British Columbia) erfolgen. Es wird als Ergebnis des Arrangements keine Veränderung der Aktionärsbeteiligung an Pan American geben.Pan American ist davon überzeugt, dass der aktuelle Aktienpreis den Wert des Konzessionsgebiets nicht vollständig widerspiegelt und dass die Aktionäre durch den Abschluss des geplanten Arrangements von einer Wertsteigerung des Konzessionsgebiets profitieren. Außerdem kann das Unternehmen durch das Arrangement seine Bemühungen, andere Projekte - das Lithiumprojekt Horizon und das Lithiumprojekt Big Mack - voranzubringen, konzentrieren.Das Unternehmen möchte das Arrangement am oder um den 15. März 2023 abschließen. Der Abschluss des Arrangements unterliegt unter anderem einer eindeutigen Arrangement-Vereinbarung, durch die das Arrangement in Kraft tritt, dem Erhalt aller regulatorischen und Aktionärsgenehmigungen und dem weiteren Ermessen des Managements. Weitere Einzelheiten zum geplanten Arrangement und dem vorgesehenen Zeitrahmen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen mit dem Arrangement fortfährt.Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American, sagte: Durch das Spin-Out können wir uns besser auf unser Humankapital und andere Ressourcen konzentrieren. Wir glauben, dass wir, indem wir unseren Fokus auf zwei Assets beschränken, unsere Explorationsbemühungen auf den Lithiumprojekten Big Mack und Horizon effektiver voranbringen können. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Assets in Utah den Wert unseres Unternehmens nicht ausreichend widerspiegeln und dass das Spin-Out weiteren potenziellen Wert für unsere Aktionäre erzielen kann, indem der Wert dieser Assets bei Subco anerkannt wird. Wir werden das Managementteam von Subco weiterhin bei der Durchführung des aktuellen Genehmigungsverfahrens und anderen strategischen Initiativen unterstützen. Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.Das erste Projekt des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Horizon Lithiumprojekt abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.Im Namen des Board of DirectorsJason LatkowcerChief Executive Officer and DirectorTel.: (585) 885-5970E-Mail: info@panam-energy.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem das Arrangement beziehen, einschließlich der vorgeschlagenen Struktur und des Zeitplans des Arrangements, der möglichen Notierung der Subco-Stammaktien an einer kanadischen Börse und der erwarteten Vorteile des Arrangements.Um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen bzw. Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren herangezogen, einschließlich - in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen - der Annahme, dass das Unternehmen mit dem Arrangement wie beabsichtigt fortfahren und das Arrangement letztendlich abschließen wird, dass das Unternehmen alle behördlichen und aktionärsseitigen Genehmigungen erhält, um das Arrangement innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens abzuschließen, dass Subco bei der Notierung seiner Stammaktien an einer kanadischen Börse erfolgreich sein wird und dass das Arrangement zu den erwarteten Vorteilen führen wird, einschließlich der Freisetzung des Wertes des Grundstücks und der Möglichkeit für das Unternehmen, seine Ressourcen auf seine anderen Projekte zu konzentrieren.Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Unternehmensmanagements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören das Risiko, dass das Unternehmen beschließt, mit dem Arrangement nicht fortzufahren oder das Arrangement nicht abzuschließen, weil die Genehmigung der Aufsichtsbehörden oder der Aktionäre ausbleibt oder aus anderen Gründen; das Risiko, dass das Arrangement nicht im vorgesehenen Zeitrahmen oder gemäß der derzeit erwarteten Struktur abläuft; das Risiko, dass das Arrangement nicht zu den beabsichtigten Vorteilen für das Unternehmen und seine Aktionäre führt; und das Risiko, dass Subco nicht erfolgreich ist oder beschließt, seine Stammaktien nicht an einer kanadischen Börse zu notieren. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.Die Canadian Security Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!