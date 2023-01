Nine Mile Metals: Zertifizierte Bohrergebnisse für Löcher CL2208 & CL2211

Abschnitt von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) (Pb + Zn) % Ag (g/t) Au (g/t)

GESAMT 51,10 62,00 10,90 0,07 0,98 3,33 4,31 29,76 0,40



einschl. 51,10 56,00 4,90 0,11 1,95 6,27 8,22 58,58 0,77

einschl. 54,04 56,00 1,96 0,21 3,72 11,54 15,26 123,67 1,80

einschl. 59,63 62,00 2,17 0,06 0,43 2,27 2,70 13,39 0,22

Abschnitt von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Cu (%) Pb (%) Zn (%) (Pb + Zn) % Ag (g/t) Au (g/t)

GESAMT 65,33 72,50 7,17 0,06 1,18 3,79 4,97 30,68 0,41



einschl. 67,33 72,50 5,17 0,09 1,64 5,25 6,89 42,35 0,56

einschl. 67,33 70,50 3,17 0,14 2,65 8,50 11,15 68,44 0,91

VANCOUVER, 3. Januar 2023 - Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) gibt mit Freude die Analyseergebnisse für die VMS-Zielbohrungen CL2208 und CL2211, die im Rahmen der ersten Phase-I-Bohrungen im unternehmenseigenen VMS-Projekt California Lake niedergebracht wurden, bekannt. Das Projekt befindet sich im weltberühmten Bergbaurevier Bathurst in der kanadischen Provinz New Brunswick (BMC).- Das VMS-Zielbohrloch CL2211 wurde als Ergänzungsbohrung rund 20 Meter nördlich der Entdeckungsbohrung CL2206 niedergebracht und erreichte eine Tiefe von 80 Metern, wobei vier Zonen mit einer massiven VMS-Mineralisierung zwischen 51,10 und 62,00 Metern Tiefe (10,90 m) durchschnitten wurden.- Das VMS-Zielbohrloch CL2208 wurde ganz in der Nähe der Bohrung CL2206 in einem Azimut von 312 Grad niedergebracht und erreichte eine Tiefe von 89 Metern. Dabei wurde eine sichtbare massive VMS-Mineralisierung zwischen 65,33 und 72,50 Metern Tiefe (7,17 m) durchteuft.- Die VMS-Mineralisierung in beiden Bohrlöchern war neuerlich von einer Zink-, Silber- und Goldmineralisierung dominiert, wobei einzelne Probenabschnitte bis zu 11,54 % Zn, 123 g/t Ag und 1,70 g/t Au aufwiesen.- Die Bleimineralisierung war um einiges weniger ausgeprägt. An beiden Bohrlöchern ist zu erkennen, dass die zahlreichen Mineralisierungszonen in beiden Richtungen sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen sind.Patrick J Cruickshank, MBA, der CEO und ein Director des Unternehmens, erklärt: Aufgrund dieser Ergebnisse freut es uns mitteilen zu können, dass die Mächtigkeiten in diesen Bohrlöchern klar erkennen lassen, dass wir hier an der Ostflanke unseres VMS-Projekts California Lake auf ein gutes System gestoßen sind. Ein 10,90 m langes mineralisiertes Fingersystem mit solchen Ergebnissen, nur 50 m unter der Oberfläche, ist wirklich außergewöhnlich. Auch die Gold- und Silberwerte dieses Systems stimmen uns sehr optimistisch, und wir können nun hochmotiviert das Folgeprogramm 2023 mit unseren eigenen modernen Technologien in Angriff nehmen. Wir konzentrieren uns aktuell auf ein gut konzipiertes Programm, um die gesamte 1,5 km lange Zielstruktur zu erkunden und so den Ausgangsort in der Tiefe zu ermitteln.Die Blei- und Zinkmineralisierung deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Sedimentation entlang der Flanken eines VMS-Systems erfolgte, in dem typischerweise Blei und Zink dominieren. Nachfolgende Scherungen und strukturelle Aktivitäten haben die Mineralisierung zwar verschoben, aber die kompakten Sulfide sind noch intakt und weisen generell harte Kontakte mit den umliegenden Sedimenten auf. Vereinzelt kann die Mächtigkeit der Mineralisierung innerhalb des zehn Meter breiten Abschnitts mehr als drei Meter betragen. Eine Pyritmineralisierung ist innerhalb der Sedimente ebenfalls vorhanden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68736/NINE2023.01.03CaliforniaLakeDrill_DE_PRcom.001.jpegAuch die Bohrlöcher CL2208 und CL2211 stellen das Potenzial entlang des 1,5 Kilometer langen geophysikalischen Trends, der von der Firma EarthEx Geophysical Solutions Inc. anhand der neu aufbereiteten regionalen MegaTEM-Daten definiert wurde, unter Beweis. Die bisherigen Durchschneidungen sind gut mineralisiert und für das Bergbaurevier Bathurst ganz typisch. Stellenweise höhergradige Gold- und Silberdurchschneidungen in diesem Teilbereich des BMC stimmen uns zuversichtlich. Das Team sieht der Fortführung des Programms im Jahr 2023 erwartungsvoll entgegen, so Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., Director, VP Exploration.Die Veröffentlichung von technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., Director, VP Exploration, geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens fungiert und nicht unabhängig vom Unternehmen ist. Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von kritischen Mineralien (CME), wodurch es sich in eine günstige Position für den Technologieboom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.IM NAMEN VON Nine Mile Metals Ltd.Patrick J Cruickshank, MBA, CEO und DirectorT: 506-804-6117E: patrick@ninemilemetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) die Bohrlöcher CL2208 und CL2211 weiterhin das Potenzial entlang des 1,5 Kilometer langen geophysikalischen Trends aufzeigen, der von EarthEx Geophysical Solutions Inc. anhand der neu aufbereiteten regionalen MegaTEM-Daten definiert wurde, (b) wir uns darauf freuen, das Programm im Jahr 2023 voranzutreiben, und (c) wir für das Folgeprogramm im Jahr 2023 mit unseren fortschrittlichen proprietären technischen Systemen hoch motiviert sind. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!