Grüner Ruin, gefährliche Kriegs-Manöver, Erdbebenwarnung & Silber als Dollar-Todesstoß?

Die Energiewende treibt bizarre Blüten. Zur Jahreswende liefen die deutschen Windräder auf Hochtouren bei niedriger Nachfrage, so daß Strom ins Ausland verschenkt werden mußte, während Verbraucher Rekordpreise bezahlen.In der Ukraine gelingt der ukrainischen Armee ein Schlag gegen die russischen Truppen, der dort große Verluste verursache, vermutlich mit US-Unterstützung. Immer wieder kommt es auch in Rußland zu Zwischenfällen bei Militäreinrichtungen, hinter denen Sabotage vermutet wird, zuletzt sogar in Moskau.Seit 1. Januar führt die Bundeswehr die Nato-Einsatztruppen, die im Konfliktfall schnell ins Einsatzgebiet verlegt werden. Die Gefahr einer Eskalation mit Rußland steigt weiter.In Kalifornien ereignen sich in kurzer Zeit zwei Erdbeben einer Stärke über 5, es könnte jetzt ein größeres Ereignis bevorstehen.Edelmetalle sehen in dieser unübersichtlichen Weltlage gut aus und haben auch 2022 die anderen Assets geschlagen. Das Mißverhältnis von Angebot und potentieller Nachfrage beim Silber bleibt unübertroffen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)