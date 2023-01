LBMA: Gold- & Silbertransfers im November 2022

Die London Bullion Market Association ( LBMA ) gab gestern die Zahlen zu den Gold- und Silbertransfers sowie den gehandelten Unzen per Ende November 2022 bekannt (basierend auf dem Tagesdurchschnitt).Im Vergleich zum Oktober stieg die Anzahl der Unzen, die in Goldtransfers gehandelt wurden, um 1,1% an und erreichte 18,5 Mio. Unzen. Verglichen mit den 14,6 Mio. Unzen im Vorjahreszeitraum ergab sich ein deutliches Plus. Ihr Wert lag mit 31,9 Mrd. Dollar 4,8% höher als im Vormonat. Insgesamt fanden im November 3.669 Transfers statt, 13,8% weniger als im Vormonat, wobei durchschnittlich 5.037 Unzen je Transfer gehandelt wurden, 17,3% mehr als im Oktober.Die Silbertransfers fielen im November mit 238,1 Mio. Unzen 1,7% niedriger aus als im vorangegangenen Monat. Der Wert belief sich auf 5,0 Mrd. Dollar und lag damit 6,6% höher als im Oktober. Die Anzahl der Silbertransfers im November stieg mit 1.735 um 9,5% an, wobei durchschnittlich 137.221 Unzen je Transfer gehandelten wurden, 10,3% weniger als im Vormonat.Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis lag im vorletzten Monat des Jahres bei 86,0.© Redaktion GoldSeiten.de