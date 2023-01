Noram Lithium betraut neuen Chief Executive Officer mit Leitung der nächsten Erschließungsphase

Vancouver, 4. Januar 2023 - Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt bekannt, dass das Board of Directors Herrn Greg McCunn mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt hat. Er soll das Unternehmen durch die nächsten Phasen der Erschließung seines hochgradig mineralisierten Lithiumprojekts Zeus in Clayton Valley (Nevada, USA), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, führen. Der Gründer und derzeitige Chief Executive Officer von Noram, Sandy MacDougall, wird dem Unternehmen als Chairman des Board of Directors erhalten bleiben.Die vergangenen 12 Monate waren für das Unternehmen unglaublich produktiv, sagt Herr MacDougall. Nach der Veröffentlichung einer positiven wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) für das Projekt Zeus starteten wir mit einer strategischen Finanzierung in das Jahr 2022, mit der das Unternehmen seine Finanzlage stärken konnte. Das Unternehmen verfügt zum Ende des Kalenderjahres über einen Kassenbestand in Höhe von etwa 14 Millionen CAD und keine Schulden. Im Laufe des Jahres schlossen wir ein erfolgreiches Infill-Bohrprogramm mit 12 Bohrlöchern ab, die allesamt hochgradiges Lithium auf beträchtlichen Abschnitten durchteuft haben. Auf Grundlage dieser Bohrungen erwarten eine deutliche Umwandlung der vermuteten Ressourcen in die Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen.Nachdem sich das Unternehmen nun an einem kritischen Wendepunkt befindet, ist es der richtige Zeitpunkt, Herrn McCunn als CEO an Bord zu holen. Er ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit einem starken technischen Hintergrund in der hydrometallurgischen Verarbeitung. Sein Fachwissen und seine Erfahrung in der Minenerschließung werden bei der weiteren Verringerung des Risikos des Projekts Zeus und der Neubewertung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein. Ich freue mich, die Rolle des Chairman des Board of Directors zu übernehmen, und habe größtes Vertrauen in Greg und das Team, um meine Vision der Erschließung eines erstklassigen Lithiumprojekts in Nevada zu verwirklichen.Greg McCunn verfügt über dreißig Jahre umfassende Erfahrung im Bergbau, sowohl in der Basismetall- als auch in der Edelmetallbranche. Als professioneller Ingenieur mit einem MBA-Abschluss hat Greg McCunn mehrere Junior-Bergbauunternehmen von der Explorationsphase über das Übergangsstadium der Projekterschließung, Genehmigung, Finanzierung und Konstruktion bis hin zum Betrieb geführt. Zuvor war er CEO einer Reihe von an der TSX und NYSE notierten Unternehmen, darunter Alio Gold und Galiano Gold, und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung als Chief Financial Officer. Als Führungskraft hat er auf den kanadischen und US-amerikanischen Kapitalmärkten Eigen- und Fremdkapital in Höhe von über 600 Millionen Dollar aufgebracht, Fusions- und Übernahmegeschäfte im Wert von über 1 Milliarde Dollar abgeschlossen und drei Minen auf drei verschiedenen Kontinenten in Produktion gebracht. Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) ist ein finanziell solide aufgestelltes kanadisches Lithiumunternehmen in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium, das über weniger als 90 Millionen im Umlauf befindliche Aktien und einen vollständig finanzierten Kassenbestand verfügt. Noram treibt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada aggressiv von der Erschließungsphase hin auf den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie voran.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Lithiumprojekt Zeus, befindet sich im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada. Für das Projekt Zeus liegt aktuell eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung* mit 363 Millionen Tonnen nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 923 ppm sowie 827 Millionen Tonnen vermuteten Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 884 ppm vor. Bei der Berechnung wurde ein Cutoff-Wert von 400 ppm Li verwendet. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Nettowert (NPV) nach Steuern (8 %) von 1,3 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß (IZF) von 31 % bei einem Preis von 9.500 USD pro Tonne Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ). Unter Berücksichtigung einer langfristigen Prognose von 14.250 USD pro Tonne LCÄ weist die PEA einen NPV nach Steuern (8 %) von rund 2,67 Mrd. USD und einen IZF von 52 % aus.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSSandy MacDougall, ChairmanMobil: 778.999.2159Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie und die anhaltende Erschließung des Lithiumprojekts Zeus. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.*Aktualisierte Lithiummineralressourcenschätzung, Projekt Zeus, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021)**Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Projekt Zeus, ABH Engineering (Dezember 2021).Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!