Gold steigt auf 6-Monats-Hoch; Analysten erwarten im Jahr 2023 Rekordpreise

Der Goldpreis hat gestern ein 6-Monats-Hoch erreicht und einige Analysten glauben, dass die Rallye 2023 noch weitergehen wird. Dies berichtet CNBC und geht auf die Prognosen einiger Analysten ein."Im Allgemeinen erwarten wir ein preisfreundliches Jahr 2023, das durch Rezessions- und Aktienmarktbewertungsrisiken unterstützt wird – ein möglicher Höchststand der Zentralbankzinsen in Verbindung mit der Aussicht auf einen schwächeren Dollar und eine Inflation, die bis zum Jahresende nicht auf das erwartete Niveau von unter 3% zurückkehrt – all das wird Unterstützung bieten", erklärte beispielsweise kürzlich Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank. "Darüber hinaus dürfte sich die Entdollarisierung, die mehrere Zentralbanken im vergangenen Jahr mit dem Kauf von Gold in Rekordhöhe betrieben haben, fortsetzen und dem Markt einen weichen Boden geben."Eric Strand, Manager des AuAg ESG Gold Mining ETF, sagte letzten Monat, dass 2023 ein neues Allzeithoch für Gold und der Beginn eines "neuen säkularen Bullenmarktes" mit einem Preis von über 2.100 $ pro Unze erreicht werden könnte: "Wir sind der Meinung, dass die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen im Laufe des Jahres 2023 zurücknehmen werden, was eine explosive Entwicklung des Goldpreises für die kommenden Jahre auslösen wird. Wir gehen daher davon aus, dass Gold 2023 um mindestens 20% höher notieren wird, und wir sehen auch, dass Minenaktien das Gold um den Faktor zwei übertreffen werden," so Strand.Jürg Kiener, Managing Director und Chief Investment Officer bei Swiss Asia Capital, ist ebenfalls optimistisch in Bezug auf Gold und erklärte letzten Monat gegenüber CNBC, dass die aktuellen Marktbedingungen denen von 2001 und 2008 ähneln. "Im Jahr 2001 bewegte sich der Markt nicht nur um 20 oder 30%, sondern sehr stark. Dasselbe gilt für das Jahr 2008, als wir einen kleineren Ausverkauf am Markt hatten und die Stimulierungsmaßnahmen wieder einsetzten, und Gold innerhalb kürzester Zeit von 600 $ auf 1.800 $ stieg," so Kiener. "Es werden nicht nur 10 oder 20% sein, sondern ich denke, dass wir eine Bewegung sehen, die wirklich neue Höchststände erreichen wird."© Redaktion GoldSeiten.de