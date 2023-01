Mark Moss warnt Anleger vor schwierigem Jahr 2023

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Moss über die Invstmentlandschaft im Jahr 2023. Der Marktanalyst von Market Disruptors ist der Meinung, dass die Anleger ihre Portfolios in diesem Jahr auf mehr Belastung vorbereiten müssen, da die Fed die Zinsen weiter anheben müsse, um die außer Kontrolle geratene Inflation zu bekämpfen.Moss glaubt zudem, dass ein Teil der Motivation der Zentralbank für die Anhebung der Zinssätze darin besteht, sicherzustellen, dass der US-Dollar seine Position als Weltreservewährung behält: "Die Anleiherenditen haben die Talsohle durchschritten und die Aktienmärkte haben ihren Höchststand erreicht. Bei der Fed selbst hat es eine Verschiebung gegeben, und sie tun alles, um den Dollar stark zu halten," so Moss."[Jerome] Powell interessiert sich nicht für Ihr Rentenkonto oder den Wert Ihres Hauses... das hat er sehr deutlich gemacht. Wenn die Fed die Währung nicht weiter aufbläht, wird das ganze System zusammenbrechen, und der Dollar wird natürlich weiter an Wert verlieren. Es ist einfach eine Frage des Zeitrahmens," glaubt der Experte.Moss glaubt zudem, dass die Skandale, die es in letzter Zeit im Bereich der Kryptowährungen gab, dazu führen könnten, dass Krypto-Investoren ihr Geld zurückhalten, was die Regulierungsbehörden zwinge, Änderungen vorzunehmen. "Die SEC hat die Verbraucher [in der FTX-Situation] offensichtlich im Stich gelassen, und die Regulierungsbehörden werden unter Druck gesetzt werden, zu handeln."© Redaktion GoldSeiten.de