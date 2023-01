Jim Rogers über das größte Risiko im Jahr 2023

David Lin sprach für Kitco News kürlich mit Jim Rogers über dessen aktuelle Einschätzung der Finanzmärkte. Nach Ansicht des Mitbegründers des Quantum Fund und Vorsitzenden von Rogers Holdings ist das Zentralbankwesen das "größte Risiko" im Jahr 2023. "Wir haben viele Zentralbanken [die Geld drucken]", sagt er im Interview. "Wann immer man viel Geld druckt, verzerrt das die Märkte, verzerrt die Inflation, verzerrt die Zinssätze und [verursacht] gigantische Schulden."Rogers erklärt, dass er gerne Vermögenswerte mit einem Abschlag kaufe, und dass Rohstoffe aktuell die "billigste Anlageklasse" darstellten: "Silber ist um 70 Prozent von seinem Allzeithoch gefallen, Zucker ist um 70 Prozent gefallen. Die Leute sind in den letzten Jahren nicht losgestürmt und haben Rohstoffe gekauft."Die Märkte für Aktien, Anleihen und Kryptowährungen erlebten im Jahr 2022 einem Abwärtstrend, und laut Rogers sollte man in solchen Zeiten auf das setzen sollte, was man kennt: "Wenn Sie erfolgreich sein wollen, bleiben Sie bei dem, was Sie kennen. Wenn Sie nichts wissen, tun Sie nichts. Legen Sie Ihr Geld auf die Bank und warten Sie."Den Anlegern rät Rogers, nicht emotional zu reagieren, wenn sie Geld verlieren. "Wenn man sich hineinstürzt, wenn man emotional verwundet ist, nachdem man viel Geld verloren hat, macht man in der Regel noch mehr Fehler", erklärt er. "Mein bester Rat an Menschen in dieser Phase ist, nichts zu tun, das Fenster zu schließen und einfach zu warten, sich zu erholen. Warten Sie, bis Sie etwas finden, von dem Sie wissen, dass es gut sein wird. Werden Sie nicht emotional."© Redaktion GoldSeiten.de