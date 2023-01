Zeitenwende

Nachdem die westlichen Notenbanken das Teuerungsproblem viel zu lang ignoriert hatten, musste allen voran die US-Notenbank im März angesichts eines letztmalig so in den inflationären 1970-er Jahren gesehenen Preisauftriebs eine geldpolitische Kehrtwende vollziehen, die im Jahresverlauf zur Anhebung der Leitzinsen von 0,25% auf 4,5% führte.Während dies den globalen Anleihe- und Aktienmärkten im Jahr 2022 massive Kursverluste bescherte, verbuchten Rohstoffe per saldo Gewinne. Während sich Gold und Silber stabil zeigten, enttäuschte dagegen die Kursentwicklung der Edelmetallminenaktien, die das Jahr - trotz günstiger Bewertungen - mit einem Minus von 18,5% (Barron´s Gold Mining Index) abschlossen.