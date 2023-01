Canada Silver Cobalt Works nimmt neue Mitglieder in das Board of Directors auf

Coquitlam, 6. Januar 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich bekannt zu geben, dass zwei neue Mitglieder in das Board of Directors berufen wurden. Mit der Berufung von Daniel Barrette in das Board of Directors wurde eine freie Stelle besetzt, und Annemette Jorgensen wurde als zusätzliches Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens bestellt.Daniel Barrette verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bergbausektor, einschließlich umfangreicher Erfahrung in der Leitung und Umstrukturierung von Bergbauunternehmen. Herr Barrette war maßgeblich an der Umstrukturierung und Entwicklung von SearchGold Resources Inc. von 2011 bis zum erfolgreichen RTO durch Ubika Corp. im Jahr 2013, einschließlich einer Finanzierung in Höhe von 54 Millionen Dollar, beteiligt. Herr Barrette hat börsennotierte und private Bergbauunternehmen beim Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) unterstützt, einschließlich des Absteckens von Claims, sowie beim Aufbau und der Entwicklung von Geschäften in der DRC, wo er über umfangreiche strategische Kontakte verfügt. Vor SearchGold war er COO von Gilla Inc. bis zu dessen RTO mit Snoke Distribution Canada Ltd. sowie President und CEO von Affinor Resources Inc.Frau Jorgensen bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Finanzen, Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations sowie Erfahrung als Board-Mitglied von an der TSXV notierten Emittenten in das Board ein. Annemette Jorgensen war zuvor Mitglied im Board of Directors von Canada Silver Cobalt und Granada Gold Mine Inc. Als Manager of Debentures Investments bei Samoth Capital Corporation hat Frau Jorgensen mehrere Millionen Dollar eingeworben und die Renditen für die Aktionäre erheblich gesteigert. Sie ist Absolventin des CÉGEP Quebec und ergänzte ihre Ausbildung durch Kurse in Betriebswirtschaft und Marketing sowie den Canadian Securities Course.Das Board of Directors besteht nun aus fünf Mitgliedern: CEO Frank J. Basa, President Matthew Halliday, Dianne Tookenay, Daniel Barrette und Annemette Jorgensen.Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein fast 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, und (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. 