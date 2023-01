Technische Marktanalyse vom 8.1.22: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat inzwischen einen Aufwärtstrend etabliert. Am Freitag konnte das Edelmetall in den Bereich der Tops vom Sommer letzten Jahres vordringen. Die Indikatoren geben hier kaum nachhaltige Signale, weshalb in den kommenden Wochen darauf geachtet werden muss, ob der Ausbruch im Bereich von 1.875 USD gelingt. Sollte dies der Fall sein, dürfte das Erreichen der 1.900er-Marke nur eine Formsache sein.Die Divergenzen und Kaufsignale bei den Indikatoren haben es geschafft, das Öl bis in den Bereich des Widerstands zu führen. In diesem Bereich um die 85 USD hielt sich die Notierung dieses wichtigen Rohstoffs nur sehr kurz auf und prallte daran sofort wieder ab. Inzwischen hat sich die Indikatorenlage wieder neutralisiert und der Preis ist in den Bereich des Tiefs von Anfang Dezember gefallen. Da der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt ist, dürfte auch die kommende Woche im Zeichen weiterer Kursrückgänge stehen.Der Euro hat in der vergangenen Woche wieder deutlich größere Tagesschwankungen generiert. Zuletzt konnte ein freundlicher Wochenschluss aus Sicht des Euros vollzogen werden. Der Bruch des sehr kurzfristigen Aufwärtstrends könnte damit in der kommenden Woche wieder negiert werden. Die Indikatoren haben Kaufsignale gebildet, was dabei unterstützen sollte. Zunächst dürften allerdings lediglich die Tops vom Dezember angelaufen werden.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.