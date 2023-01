Gold - Kurz vor dem nächsten Kaufsignal

Im frühen Handel erreicht der Goldpreis den wichtigen Widerstand bei 1.875 USD und damit ein weiteres Ziel der enormen, Anfang November bei 1.616 USD begonnenen Rallyphase. Zuvor hatte sich der Kurs des Edelmetalls trotz einer volatilen Seitwärtsphase im Dezember und ersten Topbildungstendenzen doch noch erfolgreich über den Widerstand bei 1.848 USD nach oben geschraubt und damit ein weiteres Kaufsignal generiert. Der zweite Ausbruch über die Hürde hatte am Freitag den Anstieg ausgelöst, der jetzt an die 1.875-USD-Marke reicht.Die Bullen haben zwar ein wichtiges Etappenziel erreicht, wirken aber nicht gewillt, es auch dabei zu belassen. Die laufende Kaufwelle könnte direkt weiter bis 1.885 und 1.905 USD führen. Darüber wäre das nächste Ziel bei 1.920 USD. Dieser massive Widerstand sollte allerdings eine größere Gegenbewegung auslösen, die durchaus bis 1.848 USD zurückführen könnte. Sollte die 1.920-USD-Marke aber auch überwunden werden, wäre der Weg bis 1.945 USD frei.Prallt Gold an der 1.875-USD-Marke dagegen nach unten ab, könnte es ausgehend von 1.848 USD zu einem weiteren Angriff auf die Marke kommen. Darunter stünde allerdings schon ein Rücksetzer bis 1.825 USD an, der den Höhenflug stoppen dürfte.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG