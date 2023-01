Perth Mint: Starke Silberverkäufe im Dezember 2022

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint hat am Freitag die Verkaufszahlen für Gold- und Silberbullion im Dezember 2022 bekannt gegeben. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum November bei den Goldverkäufen ein Rückgang um 47%. Bei den Silberverkäufen wurde indes eine Steigerung verzeichnet.Im November hatte die Perth Mint 114.304 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Dezember ein Rückgang auf 60.634 Unzen Gold. Im Vergleich zum Dezember 2021 wurde dagegen ein Plus von 10% verzeichnet.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich einen Anstieg von 24%: Im November hatten sich diese auf 1.315.293 Unzen belaufen und erreichten im Dezember 1.634.751 Unzen. Im Vergleich zum Dezember 2021 wurde allerdings ein Rückgang von 7% verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de