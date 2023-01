Interview mit Jeff Deist: "Märkte und Zivilgesellschaft sind Win-Win-Institutionen, Staat und Politik sind Nullsummensysteme."

Spaltung, Reibung und Polarisierung haben im Westen seit mindestens zehn Jahren zugenommen, aber die Eskalation, die wir während der "COVID-Jahre" erlebt haben, war besonders beunruhigend. Im letzten Jahr ist diese "Sorge" zu einer wirklich dringenden Bedrohung geworden, man könnte sogar sagen, zu einem echten Notfall, da sich zu den politischen und sozialen Spannungen noch Inflationsdruck und ein echter Krieg gesellten.Mit Blick auf das Jahr 2023 gibt es für verantwortungsbewusste Anleger und fleißige Sparer viele Gründe, eine vorsichtige, pessimistische Haltung einzunehmen. Im Grunde ist es schwer zu sagen, worüber man sich am meisten Sorgen machen und worauf man sich zuerst vorbereiten sollte: eine Eskalation des Krieges zwischen der Ukraine und Russland? Eine anhaltende oder sogar neue Höchststände erreichende Inflation? Eine weitere Explosion der Kraftstoff- und Heizkosten? Eine zunehmende staatliche Überregulierung und Unterdrückung der individuellen Freiheiten und der finanziellen Souveränität?In dem Bemühen, Fragen wie diese zu beantworten, die unzählige Amerikaner und Europäer nachts um den Schlaf bringen, wandte ich mich an Jeff Deist, den Präsidenten des Mises Institute in Alabama. Jeff ist einer der beeindruckendsten Denker und Redner, denen ich persönlich begegnet bin. Ich habe seine Klarheit der Gedanken immer als besonders erhellend, aber auch als sehr hilfreich in der heutigen Zeit empfunden. Schließlich ist die Fähigkeit, einen großartigen Gedanken klar und ehrlich zu kommunizieren, genauso wichtig wie die Fähigkeit, ihn zu konzipieren - vor allem, wenn er der Öffentlichkeit vermittelt werden und dabei einige offene Menschen verändern kann. Dies tut das Mises Institute seit vierzig Jahren.: Nach den extremen Übergriffen, dem Machtmissbrauch und den irrationalen politischen Maßnahmen und Kehrtwendungen, die wir während der Pandemie erlebt haben, hofften viele Bürger, dass 2022 das Jahr der "Normalisierung" werden würde. Was wir stattdessen bekamen, waren ein Krieg, eine Treibstoff- und Nahrungsmittelkrise und eine Welt, die so gespalten ist wie noch nie zuvor in der jüngeren Geschichte. Was war Ihrer Meinung nach die beunruhigendste Entwicklung im Jahr 2022?: Das Jahr 2022 wird uns vielleicht als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem wir endgültig verstanden haben, dass die Eliten und die politische Macht niemals eine Rückkehr zur "Normalität" zulassen werden. Das COVID-Grippevirus lieferte den Vorwand für Lockdowns, Kontrollen und Spionage; und wie Robert Higgs erklärte, bedeutet der "Ratchet-Effekt", dass Krisenmaßnahmen nicht verschwinden, wenn die Krise vorbei ist.COVID wird der Vorwand für Versuche sein, eine ganze Reihe neuer staatlicher Auflagen in den Bereichen Gesundheit (Impfstoffe, Masken, Tests), Wirtschaft (Schließungen), Geld (digitale Zentralbankwährungen, Kapitalkontrollen) und Bewegungsfreiheit (Quarantänen, Reisebeschränkungen) zu verhängen. Es liegt an uns, für die Wiederherstellung von Normalität und Anstand zu kämpfen; die Politiker werden immer in die andere Richtung gehen.: Wir haben beide seit langem davor gewarnt, dass für die mehr als zehn Jahre andauernde Geld- und Finanzpolitik der Fed und der meisten ihrer Amtskollegen ein sehr hoher Preis zu zahlen sein würde. Warum hat es Ihrer Meinung nach so lange gedauert, bis die Inflation das Comeback erlebte, unter dem wir heute leiden? Was hat sie ausgelöst und warum jetzt?: Die derzeitige Preisinflation, die die USA und andere westliche Länder heimsucht, ist eher auf die fiskalpolitischen Stimuli der Jahre 2020 und 2021 zurückzuführen als auf die Geldpolitik. Allein in Amerika haben nationale Politiker mehr als 6 Billionen Dollar in die heimische Wirtschaft gepumpt, und zwar in Form von Direktzahlungen – Subventionen – an staatliche und lokale Regierungen, bevorzugte Branchen (Versicherungen, Fluggesellschaften), Unternehmen (Lohn- und Gehaltskredite) und in Form von Konjunkturschecks an Einzelpersonen.All dieses neue Geld wurde selbst dann geschaffen, als die Produktion von Waren und Dienstleistungen durch die COVID-Lockdowns drastisch reduziert und die globalen Lieferketten unterbrochen wurden. Im Gegensatz zu den monetären Anreizen, bei denen die Zentralbanken die Zinssätze senken und Staatsanleihen von den Geschäftsbanken kaufen, ist die Preisinflation, unter der wir heute leiden, direkt mit den steuerlichen Stimuli verbunden. Es ist einfach so, dass mehr Geld für weniger Waren und Dienstleistungen zur Verfügung steht. Die Leute dafür zu bezahlen, dass sie zu Hause bleiben und nicht arbeiten, war ein Garant für eine Katastrophe.: Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, die Existenz der Inflation einfach zu leugnen, waren die Zentralbanker gezwungen, zuzugeben, dass die Inflation tatsächlich ein Problem ist. Dennoch scheint - wenig überraschend - niemand die Verantwortung dafür übernehmen zu wollen. Zusammen mit den Politikern geben sie einfach Putin die Schuld daran und tun so, als ob das rücksichtslose "Drucken, Borgen und Ausgeben" der letzten Jahre nichts damit zu tun hätte. Glauben Sie in Anbetracht des relativ geringen Finanzwissens der breiten Öffentlichkeit, dass die meisten Wähler und Steuerzahler dieses Narrativ glauben?: Die Frage ist nicht nur, ob der Durchschnittsbürger noch an die technische Kompetenz der Zentralbanker glaubt, die Wirtschaft zu "managen", sondern auch, ob er noch glaubt, dass die Zentralbanker überhaupt beabsichtigen, dem Durchschnittsbürger zu helfen. Die Antwort auf beides scheint zunehmend "Nein!" zu lauten.Die letzte Wirtschaftskrise von 2008 liegt weniger als 15 Jahre zurück, und die Vorstellung, dass die Zentralbanken Krisen und Zusammenbrüche verhindern, wird durch die Fakten kaum gestützt. Natürlich leiden die ärmsten Menschen am meisten unter der Inflation, da sie einen größeren Teil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Versorgungsleistungen, Transport und Miete aufwenden müssen. Ich glaube also, dass der Durchschnittsbürger spürt, dass mit dem Finanz- und Geldsystem etwas nicht stimmt, selbst wenn er die zugrunde liegenden technischen Probleme nicht versteht.: Abgesehen von den Tausenden von Menschenleben, die der Krieg in der Ukraine bereits gefordert oder entwurzelt hat, und den unschätzbaren Schäden an privatem und öffentlichem Eigentum, gab es noch weitere Folgen: Das, was vom gesetzlichen Schutz des Privateigentums oder des freien Marktes in Europa übrig geblieben war, verschwand scheinbar über Nacht. Es kam zur Verstaatlichung von Gas- und Atomkraftwerken, zu einem beispiellosen Interventionismus auf dem Öl- und Gasmarkt und zu einer Umverteilungspolitik, bei der die Energieunternehmen mit Geldstrafen belegt wurden, weil sie profitabel arbeiteten, um die "Inflationschecks" an die Öffentlichkeit zu bezahlen. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung in den USA?: Die USA sind von den Energieschocks, die durch die Sanktionen gegen Russland verursacht wurden, besser abgeschirmt, weil wir über große Mengen an heimischem Öl und Erdgas verfügen. Aufgrund des Drucks der Umweltschützer verfügen wir jedoch nicht über ausreichende Raffineriekapazitäten, um unser Öl vollständig zu nutzen. Außerdem verfügen wir für ein Land mit 330 Millionen Einwohnern nicht über ausreichende Nuklearkapazitäten.Ja, ich denke daher, dass die Ereignisse in der Ukraine das Narrativ des "Green New Deal" vorantreiben werden, welcher die Energiepolitik effektiv verstaatlicht, um so genannte erneuerbare Brennstoffe zu fördern und gleichzeitig fossile Brennstoffe zu verbieten oder bis zur Bedeutungslosigkeit zu regulieren. Das ist natürlich ein Wunschtraum, denn Kohle, Öl und Erdgas machen immer noch mehr als 80% unseres Energieverbrauchs aus. Und wir sind noch viele Jahrzehnte davon entfernt, die Netzkapazitäten für einen weit verbreiteten Einsatz von Elektrofahrzeugen zu haben, selbst wenn man die schlimmen Probleme des Lithiumabbaus und der Batterieentsorgung außer Acht lässt.