Perth Mint: Känguru-Münzen 2023

Die australische Prägestätte Perth Mint bietet ab heute die Känguru-Anlagemünzen 2023 an. Im Folgenden stellen wir die Münzen kurz vor.Es werden wie üblich mehrere Varianten der Münze in Gold geprägt: mit einem Feingewicht von 1 Kilo, 1 Unze, 1/2 Unze, 1/4 Unze und 1/10 Unze.Auf der 1-Kilo-Münze ist wie üblich ein Känguru zu sehen, das durch das australische Outback hüpft. Zudem ist hier zusätzlich die Aufschrift "Red Kangaroo" abgebildet. Auf den Münzen der anderen Größen ist ein Känguru zu sehen, das über seine Schulter blickt, im Hintergrund sind Bäume zu erkennen.Auf allen Münzen sind außerdem der Schriftzug "Kangaroo" (im Fall der 1-Kilo Münze "Australian Kangaroo"), das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2023 sowie Feinheit und Feingewicht der Münze. Die Münzen mit dem Gewicht von 1 Unze und einem 1 Kilo besitzen zusätzlich ein Sicherheitsmerkmal, in dem eine kleine Gravur mithilfe eines Mikrolasers in den Schriftzug "Australian Kangaroo" eingraviert wurde. Diese ist nur mit einer Lupe erkennbar.Auf der Kehrseite ist das von Jody Clark gefertigte Porträt ihrer Majestät Königin Elizabeth II. zu sehen. Des Weiteren ist hier auch der Nennwert der Münzen zu sehen.Die Goldmünzen zu 1/2, 1/4 und 1/10 Unzen sind auf 100.000, 150.000 bzw. 200.000 Stück begrenzt, während die 1-Kilo- und 1-Unzen-Münzen nicht limitiert sind. Die Lieferung erfolgt in schützenden Kunststoffkapseln.Die Motivseite der Münze in Silber und Platin zeigt jeweils das klassische, rote Riesenkänguru, das durch das australische Outback hüpft. Im Hintergrund sind zudem Sonnenstrahlen zu erkennen. Weiterhin befinden sich auf dieser Seite der Münzen der Schriftzug "Australian Kangaroo", das Prägezeichen der Perth Mint "P", die Jahreszahl 2023 sowie die Feinheit und das Feingewicht der Münzen.Auf der Kehrseite der Silber- und Platinmünzen ist das von Jody Clark gefertigte Porträt Ihrer Majestät Königin Elizabeth II sowie der jeweilige Nennwert der Münzen von "1 Dollar" bzw. "100 Dollar" abgebildet.Auf beiden Münzvarianten wurde wie bei einem Teil der Goldmünzen ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal in Form einer Gravur im Schriftzug "Australian Kangaroo" hinzugefügt.Die Silbermünze zu 1 Unze sowie die Platinmünze zu 1 Unze sind nicht limitiert. Die Lieferung der Silbermünze erfolgt in Tubes zu je 25 Stück, während die Platinmünzen in schützenden Kunststoffkapseln geliefert werden.© Redaktion GoldSeiten.de