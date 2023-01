Bohrungen von Golden Rim zielen auf zahlreiche hochgradige Goldzonen auf Kadas Prospektionsgebiet Bereko ab

9. Januar 2023 - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR; Golden Rim oder das Unternehmen) veröffentlicht ein Update zu seinem 10.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramm (Reverse Circulation RC; Bohrungen mit Umkehrspülung) auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Kada (Kada) in Guinea.- Auf dem Prospektionsgebiet Massan wurden RC-Bohrungen von 2.233 Metern (17 Bohrlöcher) abgeschlossen, darunter auch alle Bohrlöcher oberster Priorität.- Die RC-Bohranlage wurde zum Prospektionsgebiet Bereko gebracht, wo Folgebohrungen auf zahlreichen Zonen mit hochgradiger Mineralisierung entlang einer 5,5 km langen Goldanomalie in Muttergestein erfolgen sollen. 1.318 Meter (12 Bohrlöcher) wurden bis zum 8. Januar 2022 abgeschlossen.- Auf Massan wurde mit Schürfgrabungen begonnen, um das Verständnis der Geometrie und der strukturellen Begrenzung der Mineralisierung in dem 930.000 Unzen Gold ASX-Meldung: Erste Mineralressource von Kada von 930.000 Unzen Gold vom 3. März 2022 (vermutete Mineralressource von 25,5 Mio. t mit 1,1 g/t Gold für 930.000 Unzen) umfassenden Mineralressourcengebiet zu verbessern.- Die Diamantbohranlage wird in Kürze mit Bohrungen von 3.500 Metern auf Kada beginnen.- Die Proben aus den ersten 9 RC-Bohrlöchern wurden zur Analyse an ein Labor geschickt, und die Ergebnisse werden Ende dieses Monats erwartet.Golden Rim hat erfolgreich RC-Bohrlöcher oberster Priorität auf dem Prospektionsgebiet Massan niedergebracht, wobei bislang 17 Bohrlöcher von insgesamt 2.233 Metern fertiggestellt wurden (Abbildung 1). Sieben Bohrlöcher wurden erweitert, da man in der geplanten Tiefe dieser Bohrlöcher auf Mineralisierung traf.Die RC-Anlage wurde zum Prospektionsgebiet Bereko gebracht und es wurde mit den Bohrungen begonnen. Dabei sind 6.000 Meter entlang der 5,5 km langen Goldanomalien in Mutterstein geplant, um mehrere Zonen mit Mineralisierung genauer zu untersuchen (einschließlich 11 Meter mit 6,3 g/t Gold und 10 Meter mit 5,6 g/t Gold), die bei den ersten RC-Explorationsbohrlöchern gefunden wurden, die im Mai 2022 abgeschlossen wurden (Abbildung 2). Bis zum 8. Januar 2022 wurden 12 Bohrlöcher mit 1.318 m auf Bereko abgeschlossen.Eine Diamantbohranlage (Diamond Drilling DD) ist auf dem Weg nach Kada und soll in Kürze mit einem 3.500 Meter umfassenden Diamantbohrprogramm auf den Prospektionsgebieten Massan und Bereko beginnen.Wir freuen uns, in welchem Tempo mit den Bohrungen begonnen wurde und welche Fortschritte unser Explorationsprogramm auf unserem Vorzeigeprojekt Kada in Guinea gemacht hat. Die RC-Bohrungen ergaben im Durchschnitt mehr als 1.000 Meter pro Woche auf Massan. Die RC-Anlage wurde zum Prospektionsgebiet Bereko gebracht, das 9 km nördlich der aktuellen Mineralressource liegt, sodass wir mit Schürfgrabungen auf Massan beginnen können, um das geologische Vertrauen in das Mineralressourcengebiet weiter zu steigern.Eine Diamantbohranlage soll bald eingesetzt werden, um uns strukturelle Informationen über die Grenzen der Mineralisierung auf den Prospektionsgebieten Massan und Bereko zu liefern.Wir erwarten die ersten Analyseergebnisse bis Ende Januar. Die beiden Bohranlagen und die Schürfgrabungen werden uns in den kommenden Monaten mit einem stetigen Strom an neuen Ergebnissen versorgen.Auf Bereko werden sich die Diamantbohrungen darauf konzentrieren, die Mächtigkeit, den Gehalt und das Ausmaß der äußerst bedeutsamen Goldmineralisierung zu bestätigen, die beim ersten RC-Bohrprogramm entdeckt wurde, und außerdem die strukturellen Informationen liefern, die für eine Ressourcenschätzung nötig sind.Die Diamantbohrungen auf Massan haben drei Hauptziele: zahlreiche Zonen auf in die Tiefe offene Mineralisierung zu testen (einschließlich unterhalb von 29 Metern mit 8,5 g/t Gold im früheren Bohrloch KRC025); zahlreiche tiefere Explorationsziele zu testen, die mittels Gradient-Array-IP-Messung (Induced Polarisation) und geophysikalischen Pol-Dipol-IP-Messungen Ende 2022 ermittelt wurden; und weitere wichtige strukturelle Informationen zu liefern, um die Mineralressource bis zur Klasse der angedeuteten Ressourcen zu bringen.Proben aus den ersten neun RC-Bohrlöchern aus Massan wurden zur Analyse ans Labor geschickt, und die Ergebnisse werden bis Ende Januar 2023 erwartet.Außerdem hat das Unternehmen im Mineralressourcengebiet auf Massan mit einem Schürfgrabungsprogramm begonnen (sechs Gräben von rund 800 Metern). Diese Schürfgrabungen sollen weitere strukturelle Informationen liefern, um das geologische Modell zu unterstützen und bei der passenden Standortsuche für die geplanten Infill-Bohrungen in der Mineralressource zu helfen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68781/GoldenRim_090123_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Plan der Bohrungen und Schürfgrabungen auf dem Prospektionsgebiet Massan auf Karte mit Goldanomalien bei Schneckenbohrungen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68781/GoldenRim_090123_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Update der RC-Bohrungen auf dem Prospektionsgebiet Bereko auf Karte mit Goldanomalien bei Schneckenbohrungen.Diese Meldung wurde vom Chief Executive Officer von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind den folgenden Bekanntmachungen entnommen: Golden Rim identifies extensive additional oxide gold target areas at Bereko vom 14. Juli 2022; Golden Rim Hits 43m at 1.2gt Gold Outside Kada Mineral Resource vom 21. Juni 2022; Golden Rim Commences Infill Auger Drilling at Bereko Gold Prospects vom 25. Mai 2022; Golden Rim hits shallow high-grade oxide gold at Bereko vom 19. Mai 2022; Golden Rims Drilling Outside Kada Mineral Resource Area Delivers More Oxide Gold vom 11. Mai 2022; Kada Maiden Mineral Resource 930Koz Gold vom 3. März 2022; Golden Rim Discovers More Oxide Gold in Exploration Drilling at Kada vom 1. März 2022; Golden Rim hits 171.5g/t gold in sampling at Kada with multiple new targets identified vom 22. Februar 2022; Golden Rim Discovers Exciting New Zone of Oxide Gold at Kada - 66m at 1.0g/t Gold vom 17. Februar 2022; Golden Rim Expands Kada Bedrock Gold Corridor to 15km vom 30. Juli 2021; Major Bedrock Gold Corridor Extends to 4.7km at Kada vom 20. Mai 2021; Major 3.5km Bedrock Gold Corridor Confirmed at Kada vom 19. April 2021. Diese Berichte sind auf der Website des Unternehmens (www.goldenrim.com.au) verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in diesen Meldungen enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Mineralressourcenschätzung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Craig Mackay, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. Herr Mackay ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Mackay erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.Golden Rim Resources Ltd. ist ein an der ASX notiertes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio an fortgeschrittenen Mineralprojekten in Guinea und Burkina Faso in Westafrika sowie in Chile in Südamerika.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das fortgeschrittene Goldprojekt Kada im Osten von Guinea. Guinea ist nach wie vor eines der am wenigsten erkundeten Länder in Westafrika. Golden Rim hat eine erste vermutete Mineralressource von 25,5 Millionen t mit einem Gehalt von 1,1 g/t Gold (930 Tsd. oz) ASX-Mitteilung: Kada Maiden Mineral Resource 930koz Gold vom 3. März 2022 (vermutete Mineralressource von 25,5 Mio. T mit 1,1 g/t Gold). beschrieben, wobei der Großteil eine oberflächennahe Übergangs-Oxid-Goldmineralisierung ist. Golden Rim richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erweiterung der Mineralressource. Der Großteil des 200 km² umfassenden Projektgebiets ist nach wie vor kaum erkundet und bietet beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Oxid-Goldmineralisierungen.Das Unternehmen entdeckte und beschrieb eine angedeutete und vermutete Mineralressource von 50 Millionen t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Gold (2 Mio. oz) ASX-Mitteilung: Kouri Mineral Resource Increases by 43% to 2 Million ounces Gold vom 26. Oktober 2020 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine angedeutete Mineralressource von 7 Mio. t mit 1,4 g/t Gold und eine vermutete Mineralressource von 43 Mio. t mit 1,2 g/t Gold). beim Goldprojekt Kouri im Nordosten von Burkina Faso. Kouri umfasst 325 km² mit äußerst vielversprechenden Birimian-Grünsteinen. Bei Explorationsarbeiten wurden mehrere hochgradige Goldausläufer erfolgreich lokalisiert.Im Norden von Chile besitzt Golden Rim das Kupfer- und Silber-Blei-Zink-Projekt Paguanta. Bei der früheren Silbermine hat das Unternehmen eine nachgewiesene, angedeutete und vermutete Mineralressource von 2,4 Millionen t mit einem Gehalt von 88 g/t Silber, 5,0 % Zink und 1,4 % Blei (6,8 Mio. oz Silber, 265 Mio. lb Zink und 74 Mio. lb Blei) ASX-Mitteilung: New Resource Estimation for Paguanta vom 30. Mai 2017 (gesamte Mineralressource beinhaltet eine nachgewiesene Mineralressource von 0,41 Mio. t mit 5,5 % Zink, 1,8 % Blei, 88 g/t Silber und 0,3 g/t Gold, eine angedeutete Mineralressource von 0,61 Mio. t mit 5,1 % Zink, 1,8 % Blei, 120 g/t Silber und 0,3 g/t Gold sowie eine vermutete Mineralressource von 1,3 Mio. t mit 4,8 % Zink, 1,1 % Blei, 75 g/t Silber und 0,3 g/t Gold). im Erkundungsgebiet Patricia beschrieben. Die Mineralressource ist weiterhin offen.Für das benachbarte Kupferprojekt Loreto in Chile hat Golden Rim eine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung mit Teck Chile unterzeichnet, wonach Teck Chile eine Beteiligung von bis zu 75 % an dem Projekt erwerben kann.Tim Strong, Chief Executive Officer+61 3 8677 0829tim@goldenrim.com.auT + 61 3 8677 0829E info@goldenrim.com.augoldenrim.com.auIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chABN 39 006 710 774ASX: GMRMarktkapitalisierung: 11,8 Millionen AUDAusgegebene Aktien: 392 MillionenZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein und stellen die Absichten, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen von Golden Rim dar, unter anderem in Bezug auf zukünftige Explorationsaktivitäten. Die Projektionen, Schätzungen und Überzeugungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Golden Rim liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Leistung von Golden Rim in zukünftigen Perioden wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Schätzungen oder Projektionen abweicht. Nichts in diesem Dokument ist ein Versprechen oder eine Zusicherung in Bezug auf die Zukunft. Aussagen oder Annahmen in diesem Dokument, die sich auf die Zukunft beziehen, können sich als unrichtig erweisen und die Unterschiede können wesentlich sein. Golden Rim gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit solcher Aussagen oder Annahmen ab.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!