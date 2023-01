Tianqi Lithium & IGO übernehmen Essential Metals Ltd.

Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd. und IGO haben eine Vereinbarung geschlossen, um Essential Metals Limited für 0,50 AUD je Aktie zu übernehmen. Die Transaktion stellt einen Aufschlag von 36,3% auf den 30-Tage-VWAP von Essential Metals dar und bewertet dessen Eigenkapital mit 136 Millionen AUD auf vollständig verwässerter Basis.Essential Metals ist ein Lithiumexplorationsunternehmen, das zu 100% am Projekt Pioneer Dome in Westaustralien beteiligt ist. Pioneer Dome befindet sich etwa 130 Kilometer südlich von Kalgoorlie und 200 Kilometer nördlich des Hafens von Esperance. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 450 Quadratkilometern und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Lithiumprojekten Mount Marion und Bald Hill.Das Board of Directors von Essential Metals hat den Aktionären einstimmig empfohlen, für die Transaktion zu stimmen, und jeder Director des Unternehmens beabsichtigt, mit Ja zu stimmen. Die vorgeschlagene Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aktionäre und des Gerichts.IGO wird die Exploration und die ersten Projektstudien im Auftrag von Tianqi durchführen. Tianqi geht davon aus, dass die Transaktion bis Mai 2023 abgeschlossen sein wird.© Redaktion MinenPortal.de