Aurania Resources berichtet über die Tatasham-Bohrkampagne in Ecuador

Toronto, 9. Januar 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") meldet, dass die Diamantbohrkampagne auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham im Südosten Ecuadors nach einer Urlaubspause wieder aufgenommen wurde. Das erste Bohrloch (TT-001) wurde vor der Pause Ende 2022 in einer Endtiefe von 567,52 Metern abgeschlossen und ein zweites Bohrloch (TT-002) wurde gestern in einer Tiefe von 337,29 Metern fertiggestellt. Insgesamt sind bei Tatasham derzeit vier Bohrungen geplant.TT-001 durchteufte zwei Zonen der Verkieselung und des Kieselsäureersatzes mit kalihaltiger Alteration über 37 bzw. 30 Meter ( Kernlänge ) zwischen zwei Störungszonen. Darüber hinaus wurde kurz vor der Ferienpause eine Zone entdeckt, die als hochgradiger kieselhaltiger Sinter und Brekzie interpretiert wird (siehe sechs Bilder unten). Diese Zone liegt vor der Plattform, auf der TT-001 gebohrt wurde, und wurde erst gefunden, nachdem ein umgestürzter Wagen in der Nähe der Plattform bis zu einer Felswand fast senkrecht über dem Bohrer verfolgt wurde. Dies war ein großer Glücksfall, da die Erkundung der steilen Felswand aus Sicherheitsgründen als unpraktisch erachtet wurde. Die Felswand wird im kommenden Monat von Geologen mit Hilfe von Seilen und Sicherheitsgurten genau untersucht werden.TT-002 durchteufte eine Zone mit intensiver Verkieselung über mehr als 60 Meter (Kernlänge), die eine Zone mit hydrothermalen Brekzien und lokalen Chalcedonadern umgibt. Zusätzlich zu diesen charakteristischen epithermalen Texturen weist das alterierte Gestein in TT-002 reichlich disseminierte Sulfide auf, die örtlich von ersetzten Kalzit-Gitterstrukturen begleitet werden.Die Streichlänge der gesamten interessierenden Zone beträgt ca. 4 Kilometer und ist nach Norden hin weiterhin offen. Die Entfernung zwischen TT-001 und TT-002 beträgt 2,1 Kilometer.Gesteins- und Bohrkernproben wurden zur Untersuchung an das Labor gesandt; zu diesem Zeitpunkt wurden noch keine Ergebnisse vom Labor erhalten.Die Bodenproben in Tatasham weisen geringe Anomalien für die typischen epithermalen Pfadfinderelemente As, Sb, Mo, Tl, Se und hohe für Hg und Pb auf. Dabei handelt es sich meist um Anomalien an einer Station, mit Ausnahme einer zusammenhängenden Anomalie für Sb, Tl, Mo, Pb und Se nordwestlich des Sinters auf der Kammlinie. Der Goldgehalt ist einheitlich niedrig. Aufgrund des Geländes wurde das Gebiet nur spärlich beprobt, und in der Nähe des Sinters wurden bisher keine Proben entnommen.Eine PIMA-Bewertung (tragbarer Infrarot-Mineralanalysator von Terraspec) von Alterationsmineralen aus einer Kartierungskampagne, die vor den Bohrungen über Tatasham durchgeführt wurde, beschrieb eine nord-südlich ausgerichtete Zone der Verkieselung an der Oberfläche innerhalb einer Hochtemperatur-Illit-Ton-Alterationshülle. Weiter von der Achse der Zone entfernt deutet das Vorhandensein von durchdringendem Chlorit auf eine propylitische Alteration hin. Das Mineral "Kutnahorit", ein seltenes rosafarbenes Kalzium-Mangan-Karbonat-Mineral mit Magnesium und Eisen, das zur Dolomitgruppe gehört, wurde an der Oberfläche an mehreren Stellen in Tatasham gefunden. Es ist ein häufiges Gangmineral in der Goldmine Fruta del Norte in Ecuador, die derzeit von Lundin Gold in Ecuador betrieben wird und etwa 100 Kilometer entfernt ist (Leary et al., 2016).President und CEO Dr. Keith Barron kommentierte: "Die Entdeckung von Fruta del Norte, an der ich beteiligt war, ergab sich aus der Nachuntersuchung von drei Schürfproben, die stark anomale Werte für Arsen (bis zu 1.895 ppm), Antimon (bis zu 212 ppm) und Quecksilber (bis zu 27,9 ppm) aufwiesen. Der Goldgehalt war nur sehr schwach anomal (bis zu 0,15 g/t). Zu diesem Zeitpunkt hatten wir keinen Zugang zu einem PIMA-Gerät, obwohl später festgestellt wurde, dass Illit eine häufige Alterationskomponente war. Unserer Einschätzung nach handelte es sich bei dem Gebiet um eine Leckagezone eines blinden Ziels in der Tiefe, und die Ausscheidungskinetik bedeutete, dass die Edelmetallzone entkoppelt sein und tiefer unter den flüchtigen Pfadfinderelementen (As, Hg, Sb) liegen würde. Diamantbohrungen in dieser Zone führten zu einer Gold-Silber-Entdeckung direkt unter einem vergrabenen Sinter. Ich erwarte keine hohen Goldgehalte in den Sinterproben von Tatasham. "Tatasham ist sowohl eine magnetische Anomalie als auch eine mobile magnetotellurische (MobileMT) Anomalie, geophysikalische Merkmale, die für einen kombinierten Porphyr-Magnetit-Skarn-Körper typisch sind, jedoch nicht an der Oberfläche zutage treten und in unbekannter Tiefe vergraben sind. Die vier bei Tatasham geplanten Bohrlöcher sollen geophysikalische Ziele in mittlerer Tiefe und Bereiche mit Alteration an der Oberfläche erproben.Ein kurzes Video von Faustino Tsenkush, Geologe bei Aurania, bei der Beprobung des Sinters in Tatasham kann durch Anklicken dieses Links angesehen werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.001.jpegVertikale Freilegung von kieselhaltigem Sinter, hydrothermalen Brekzien, gebändertem Chalcedonquarz in verkieseltem Vulkangestein. Vertikal über dem Bohrplatz für TT-001 gelegen. Steinhammer als Maßstab.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.002.jpegAbbildung 1: Hydrothermale Brekzien, die verkieseltes Vulkangestein aufbrechen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.003.jpegAbbildung 2: Verkieselte Gesteinsbrocken in der Brekzie.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.004.jpegAbbildung 3: Opalweißer kieselhaltiger Sinter.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.005.jpegAbbildung 4: Laminierter Sinter, brekziös und von epithermalem gebändertem Chalcedonquarz geheilt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68796/ARU_09012023_DEPRcom.006.jpegAbbildung 5: Fein laminierter, kieselhaltiger Sinter.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. 