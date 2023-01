Silber: Abwärtstrend setzt sich durch

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen stabil aufwärts, nachdem die Bodenbildung im Bereich der 20,84 USD mit einem Pullback bestätigt wurde. Der Kursverlauf schob sich zuletzt in den Einzugsbereich des langfristigen Abwärtstrends und brach darunter aus dem mehrwöchigen Aufwärtstrend aus.Nachdem der langfristige Abwärtstrend zunächst bestätigt wurde, ist eine umfassendere Zwischenkorrektur möglich. Spielraum bietet sich dabei bis in den Bereich der 22,25 USD. Wird dieses Niveau unterschritten, wäre auch ein Rücklauf bis 20,84 USD nicht auszuschließen. Bereits oberhalb der 24,53 USD könnte sich das Chartbild schnell aufhellen und einen Anstieg bis 26,21 USD ermöglichen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG