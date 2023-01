Thor Explorations: Produktionszahlen für Q4 22

Thor Explorations Ltd. veröffentlichte gestern ein operatives Update für das vierte Quartal, welches am 31. Dezember 2022 endete. Den Angaben zufolge produzierte das Unternehmen bei der Mine Segilola Gold in Nigeria im vierten Quartal 26.331 Unzen Gold. Im vorangegangenen dritten Quartal hatte der Ausstoß 26.523 Unzen Gold erreicht.Im Gesamtjahr 2022 wurden 98.006 Unzen Gold ausgestoßen. Es handelte sich dabei um das erste komplette Kalenderjahr mit Goldproduktion.Die Produktionsprognose für das vierte Quartal 2022 hatte bei 25.000 bis 27.000 Unzen und für das gesamte Jahr bei 90.000 bis 100.000 Unzen Gold gelegen. Für 2023 liegt die Vorgabe bei 85.000 bis 95.000 Unzen Gold.© Redaktion MinenPortal.de