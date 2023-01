Fake-Ärzte, Klima-Abkühlung?!, LNG-Desaster, Digital-Flop?, Goldkäufe & Silber-Rekord!

Falsche Ärzte verbreiten C19-Panik? Leider Realität.Klimawandel? Ja, aber in welche Richtung? Ein Artikel aus "Nature" besagt, daß eine Abkühlung im Nordatlantik stattfinden wird, Erwärmung erst ab 2050 wieder. Zwei Studien aus den Jahren 2020 und 2022 kommen zu dem Ergebnis, daß sich die Antarktis seit 70 Jahren nicht erwärmt hat, auch wenn es lokale Verschiebungen gibt.Deutschland stellt auf LNG um und während die Kosten der Infrastruktur steigen, aber überschaubar sind, ist der permanente Schaden durch den Verzicht auf Leitungsgas nicht absehbar.Die EZB arbeitet weiter an dem Digital-Euro, der sicherer sein soll, weil er keine Forderung an eine Geschäftsbank wäre. Sich von der Zahlungs-Dominanz der USA zu lösen, ist hingegen kein Thema.Gold bleibt bei den Zentralbanken gefragt. China hat im Dezember um 30 t aufgestockt und auch die Türkei kauft weiter und verfügt jetzt über 517 t. Der Abzug von Silber aus den registrierten Beständen der Comex hat 2022 ein Rekordniveau erreicht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)