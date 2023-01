Platin - Hoch vom Februar 2022 im Visier

Zum Jahreswechsel löste sich der Platinkurs von der Unterstützung bei 974 USD und brach über die Oberseite einer Kursrange bei 1.066 USD aus, die den Wert in den Vormonaten mehrfach an der Fortsetzung des Aufwärtstrends gehindert hatte. Diesem Kaufsignal folgte ein Anstieg an die Hürde bei 1.103 USD. Dort stoppte der Höhenflug bisher. Allerdings gelang es den Bullen am vergangenen Montag bereits einen Pullback an die Abwärtstrendlinie und die frühere Kurshürde erfolgreich zu gestalten und so den Ausbruch zu bestätigen.Ein Ausbruch über 1.103 USD dürfte aufgrund der hohen Aufwärtsdynamik der letzten Tage nur eine Frage der Zeit sein und den Platinkurs weiter bis 1.135 USD antreiben. Diese starke Hürde könnte für eine größere Korrektur sorgen. Gelingt den Käufern aber später auch der Anstieg über diesen Widerstand, wäre sogar das Hoch aus dem Februar bei 1.184 USD wieder erreichbar.Auf der Unterseite ist Platin zunächst durch die neue Unterstützung bei 1.066 USD und die frühere Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.040 USD abgesichert. Erst ein Bruch der 1.032-USD-Marke wäre bärisch zu werten und könnte einen Abverkauf bis 988 und 974 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG